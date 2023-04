Causas que ponen fin a la mundialización

La guerra de Rusia en Ucrania, que tenía como solo objetivo impedir a la OTAN de instalarse en Ucrania y que Kiev pusiera fin a sus bombardeos sobre la población ucranio-rusa, pues esta guerra ha alcanzado unas dimensiones no previstas por la UE y la OTAN. Esta guerra está hundiendo la economía de la UE y poniendo en peligro el tejido unipolar que USA había impuesto a la economía del planeta. La dominación de USA se asentó a partir del 1945 gracias a tres pilares: su fuerza militar dominante gracias a su bomba atómica, utilizada sobre Japón. Ya que el 80% del comercio mundial se hacía por vía marítima, utilizando el poder de su marina de guerra, USA podía intervenir según que considerase si los barcos mercantes eran de países amigos u opositores a su visión del mundo. El otro pilar era su $US, impuesto al comercio mundial, bajo control del sistema de pagos SWIFTS, que permitía a USA, tener informaciones sobre los movimientos económicos de los países. Además, USA se otorgó el derecho de imprimir todo papel moneda que fuese oportuna, para cubrir la evolución del comercio internacional y también para cubrir sus gastos militares o deuda pública. Creó el FMI y el Banco Mundial, que se encargaron de endeudar los países "amigos "y aquellos cuyas materias primas interesaban a USA, (África o América latina). El tercer pilar de su potencia es su justicia, en efecto, al imponer su extra territorial, su justicia podía intervenir cualquier empresa que considerase que no había respetado sus reglas en lo relacionado con el $US, además de las cuantiosas multas que imponía, la justicia US exigía que se presentara con detalle todas las ventas que la empresa acusada hubiese hecho, lo que facilitaba la posible utilización de estos datos industriales por las industrias US. USA se otorga el derecho de sancionar los países que considera contrarios a sus conceptos de la "democracia", incluyendo el secuestro de sus divisas y oro depositados en US y otros países de occidente. Son muchos los países que consideran que USA es arbitrario y no respeta los tratados internacionales, modificando las reglas según ve que le conviene hacerlo. Por todas estas razones, ante la ONU el 80% de los países que representan el 90% de la población mundial, no han aceptado de aplicar las sanciones contra Rusia, propuestas por occidente. USA, UE se han aislado políticamente y moralmente del resto del mundo, que ve en la multipolaridad la posibilidad de desarrollarse fuera de lo impuesto por USA y occidente UE. Los aliados tradicionales de USA y occidente, como Pakistán, Malasia, Indonesia, Arabia Saudí y los Emiratos, anuncian con fuerza que comercializaran utilizando otras monedas que el $US, el euro o el yen. Argentina y Brasil, negocian crear una moneda común para sus intercambios comerciales, moneda que se proponen hacerla efectiva en MERCOSUR. Los países con economías emergentes no aceptan los valores que les quiere imponer occidente en lo que concierne la estructura familiar en particular, Rusia, China, O India, no hacen ninguna injerencia política, religiosa, o cultural en ninguno de los países con los que firman tratados comerciales con las reglas de la multipolaridad. Zalensky se ha convertido en el mejor aliado de Rusia, ya que esta con su guerra en Ucrania, está aniquilando el ejercito de Ucrania, que ya va por 9 movilizaciones y Rusia, también está destruyendo las economías de los países de la UE, a la vez que aumenta la imagen negativa de la UE sobre el resto del mundo. La clase media de USA y UE ha prácticamente desaparecido, la inflación empobrece, pero el FMI, recomienda bloquear las pensiones, los salarios y reducir las prestaciones sociales para reducir la inflación. Ucrania, lleva a la UE a la ruina con la complicidad de los políticos alemanes y los tecnócratas de la comisión de Bruselas.