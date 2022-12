Cazorla deshoja la margarita

Miguel Cazorla, el que fuera portavoz de Ciudadanos y ahora en el grupo de no adscritos del Ayuntamiento de Almería continúa digiriendo que su partido optara por Rafael Burgos como candidato a la alcaldía de la capital. No es un proceso fácil y de ahí que en las últimas semanas haya optado por un perfil bajo. Reunido con simpatizantes para tantear el terreno y sus posibilidades de optar a la alcaldía, salió del encuentro decidido. Y seguramente nos encontremos con una plataforma o partido que encabece en las próximas municipales. Ahora, sin embargo, se encuentra en proceso de reflexión y preparación. La tarea no es fácil y el reto es ingente. Pero conociéndolo, ahí estará.