Cazorla, irreconocible

Los que lo conocen no dan crédito. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Miguel Cazorla, parece otro. Lo cuentan aquellos que un día sí y otro también conviven con el edil de Ciudadanos. Desconocen los motivos. El caso es que ya sea por el duro varapalo electoral que recibieron en las municipales o por el escaso protagonismo que van a tener a lo largo de la legislatura -ya no son básicos para la estabilidad del gobierno popular- el edil ha mostrado una serenidad nunca vista y un hacer calmado. Lo que no tienen claro sus amigos y enemigos es cuanto durará la "depresión política"