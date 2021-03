La semana pasada tuve ocasión de leer un artículo sobre los trabajos ejecutados en el entorno del Sagrado Corazón y he de decir que me produce enorme felicidad que por fin se comience con la adecuación de esta zona; una zona a la que me he referido en no pocas ocasiones, situándola como prioridad de cara a la aprobación de los pasados presupuestos: el Cerro de San Cristóbal y su entorno. Ha sido una mis máximas prioridades desde que entré a formar parte de la corporación porque es impensable disponer de un entorno tan privilegiado y no sacar todo el partido posible. En cualquier ciudad del mundo se habría acudido raudo a planificar la adecuación del mirador y a la elaboración de un proyecto que previera la puesta en marcha de una cafetería con una gran terraza, la instalación de telescopios, un mayor embellecimiento a través de la jardinería y de bancos que inviten a sentarse y pasear, incluso un vallado perimetral (por qué no) para evitar actos que pudieran dañar el monumento y el entorno. El potencial del mirador es incuestionable, con unas vistas inigualables de Almería que invitan a dejarse llevar por el embrujo del mar y del sol, nuestro puerto, la bahía, el cabo de gata, en definitiva un entorno que muchas ciudades quisieran para sí. Un lugar que ha sido, sin embargo, testigo de numerosos actos vandálicos y de la falta de civismo y consideración de unos pocos y, por qué no decirlo, del olvido y abandono institucional perenne derivado de la falta de interlocución (hasta ahora, afortunadamente), entre las administraciones con competencias en la zona, la consejería de cultura y el Ayuntamiento de Almería. Sin embargo se están comenzando a poner los medios para revitalizar toda esta zona: la remodelación de la calle Pósito, la rehabilitación del mirador, la remodelación paisajística del parque de la hoya, etc. En definitiva, queda patente y es notoria la intención de esta corporación, o al menos de la mayoría de ella, de realizar un esfuerzo sobresaliente. E invito al equipo de gobierno a que cuenten con este concejal para sacar adelante esta actuación, además de para trabajar codo con codo en la revisión de los proyectos y en la realización de los diseños que sean preceptivos. Finalmente me gustaría hacer hincapié en otras actuaciones que se van a llevar a cabo en las inmediaciones de esta zona, el Parque de la Hoya y la Plaza Vieja. El Parque de la Hoya prevé una ambiciosa actuación que dotará a Almería de un amplio espacio verde que brindará un balón de oxígeno al casco histórico.