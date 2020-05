Aunque con cierto retraso, rendiré un pequeño homenaje a nuestros libros y que mejor hacerlo con nuestro más insigne autor: Cervantes; entre los muchos entresijos de una azarosa vida, donde degusto, tanto las mieles del éxito, como mordió el polvo del camino; Asi pues, a través de algunas de sus obras, tratare de disfrazar su fecha de nacimiento, con el fin de obtener una idea final: "La Gitanilla, en boca de Preciosa /…….Aunque de quince años / (que según la cuenta de mi abuela / para este San Miguel lo hare). "Rinconete y Cortadillo"/….Se hallaron dos muchachos zagalejos / el uno de edad de quince años / Y el otro de diecisiete. " Don Quijote"/ ….Esto hará veintidós años que Salí / de casa de mi padre……/ "El Errante Liberal" / Alcance a saber que un día del / mes pasado de mayo, que este de hoy / haga un año, tres días y cinco horas…"El Celoso extremeño, en boca de Carrizales" / Con cuanto amor, con cuan nobles / entrañas ha hoy un año, un mes / y cinco días y nueve horas que me / entregasteis a vuestra querida hija..."Fecha de la dedicatoria al conde Lemos", con la siguiente expresion:…..Ultimo de octubre de mil seiscientos y quince."Demanda al Consejo de Indias de 21 de mayo de 1590./….Servido a MI muchos años en las jornadas / de mar y tierra que se han ofrecido de veintidós años a esta parte….Tras esta breve exposición y aludiendo al que fuese presidente de la Asociación de Cervantistas Alberto Sánchez, que califica de errónea la fecha de nacimiento (1549) que Mayans da en su primera biografía, cuya cita (14 de julio de 1613), escrita después del prólogo de las novela ejemplares, donde se alude a la dedicatoria del Conde Lemos, sobrino y yerno del duque de Béjar, a quien para esa fecha había dirigido ya estas novelas. ….."Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida que al cincuenta y cinco de los años gano por nueve más y por la mano" Dicho esto, podríamos deducir que es Cervantes el primero que ignora su verdadera edad. Si barajamos las fechas de 15 de julio de 1548 y 13 de julio de 1550; ambas respectivamente, como la más temprana y la más tardía, probablemente la más adecuada sea la de 1549. Pero antes de continuar, si tomamos un documento de Mateo Vázquez (secretario del rey), para que intercediese a favor de los cautivos, observamos que está escrito con antigüedad de 2 años del cautiverio, que empezó el 26 de septiembre de 1575, en la que dice los años que lleva de servicio, si le restamos 19 años coincidiremos con 1549, pero si le restamos 18 años, volveremos a 1550, nunca a 1547, fecha hallada en un documento del siglo XVIII y que acomodaron a la circunstancia, ignorando numerosos datos; por lo que parece, cuando menos dudoso que Cervantes no conociese bien su edad.