Hace unas semanas se viralizó la siguiente noticia: “ChatGPT predice el número ganador de la Lotería de Navidad”. Cualquier persona con nociones básicas de probabilidad habría calificado tal afirmación de surrealista, como mínimo. Para mi sorpresa, el número en cuestión, 03695, rápidamente se agotó en las administraciones de lotería que lo vendía. Creo que es conveniente recordar que ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en redes neuronales, no una bola de cristal.

Dicho esto, ¿es posible que el número ganador sea el que predice ChatGPT? Sí, es posible; si el número está en el bombo, existe la posibilidad de que salga. ¿Es ese número el que tiene mayor probabilidad de salir? No, rotundamente no. La probabilidad de que salga el número 03695 es de 1 caso favorable (la bola con el número en cuestión) entre 100000 casos posibles (el número total de bolas). Y la probabilidad de que salga otro número cualquiera es también de 1/100000. Es decir, cada número tiene exactamente la misma probabilidad de salir.

Entonces, ¿cómo ha obtenido ChatGPT su predicción? Simplemente, calculando la frecuencia de cada dígito en cada posición del número a partir de la serie histórica de números ganadores del premio Gordo (desde 1812 hasta 2022). Es decir, ChatGPT ha contado cuantas veces ha salido cada dígito en las unidades, en las decenas, en las centenas, en las unidades de millar y en las decenas de millar, devolviendo el dígito más frecuente en cada caso. Por ejemplo, en las decenas de millar, el dígito más frecuente ha sido el 0, con 65 apariciones (en un total de 214 sorteos). Esta abundancia de ceros es debida a que, hasta hace relativamente poco tiempo, había menos de cien mil números en el sorteo.

A día de hoy, los números que participan en la lotería van desde el 00000 hasta el 99999. En cada posición del número, la probabilidad teórica de obtener cada dígito es de 1/10. ¿Quiere decir eso que la frecuencia relativa observada debe ser exactamente de 1/10? No necesariamente. A medida que aumente el número de sorteos, las frecuencias relativas tenderán a acercarse a la probabilidad teórica. Por este motivo, no tiene sentido buscar patrones sobre qué terminación tiene más suerte; a la larga (con un número infinito de sorteos), todos aparecerán con igual frecuencia, pero en un orden impredecible. En conclusión, ChatGPT no puede ayudarte: acertar el Gordo es una cuestión de puro azar. ¡Buena suerte!