Che y Kissinger

El 31 de marzo de 1965 Ernesto "Che" Guevara se prepara para irse a África, y para ello se transforma en Ramón Benítez. La primera vez que uno ve esa foto le resulta imposible reconocerlo. Era un viaje al Congo. Y hay opiniones para todos los gustos: unos dicen que su marcha era para extender la Revolución en África, otros que ya habían comenzado sus desencuentros con Fidel. Mientras él estaba en el Congo, en Angola ejercía su poder, que no era pequeño, Kissinger. Pero a lo que voy: ambos son dos países muy ricos en recursos naturales. Y ahí están. Y ¡cómo están!.

Estoy convencido de que en algún sitio leí, aunque no se dónde, que Kissinger dijo que el XX era el siglo de Europa, y así fue, y que el XXI sería el de África. Pero lo leyera yo donde lo leyera y lo dijera quien lo dijera, lo cierto es que el XXI, al menos por ahora no es el siglo de África. Ni en estos dos países ni en el resto. Pero es que algún limítrofe como Siria, tampoco está para tirar cohetes.

Si además sumamos (o buscamos en "el google") vemos que ahí ¿viven? sobre cuatro veces la población europea y, que quitando lo voluntarioso que llega de Organizaciones particulares o de Iglesias como la Católica, está todo por hacer: educación, organización, sanidad, agricultura eficiente, ..., es el momento de preguntarse ¿por qué éste no es el siglo de África?. Aunque no lo vaticinara Kissinger.

Las migraciones no van a ir a menos, pero atendiéndolos: ¿qué se soluciona?. Una vida, es una vida. Atender a una persona es más que no hacer nada, pero ¿de verdad Occidente no tiene posibilidades de intervenir a nivel de Estados? Si tanto sabemos hacer y tantas herramientas tenemos para hacerlo, y estamos comiendo frutas criadas en África, y se extraen minerales y piedras preciosas, ¿podemos afirmar que todo eso se está haciendo respetando todas las normas "de las buenas prácticas laborales" que decimos aquí?.

No se por qué me ha venido a la cabeza un cuadro que circulaba hace años con frases que aunque no significaban nada concreto, podías combinar a tu gusto para soltarlas en las reuniones en que se divagara. Y lo bueno es que daban resultado. Confieso que hice la prueba en reuniones de personas "sesudas" y quedé bien. No quiero pecar de soberbio, pero muchas veces pienso que eso es lo que hacen en esas reuniones de magníficos coches negros de Bruselas. Una reunión que cuesta no sé cuánto, para debatir no se qué cosa extraordinariamente importante y, que al final, simplificando, dan "pan para hoy y hambre para mañana".