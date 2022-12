Ciclistas...cuidado

Uno de cada cinco conductores no respeta la distancia mínima de seguridad en los adelantamientos a ciclistas. Ya sea uno, dos o un grupo de aficionados, e incluso profesionales, en muchas ocasiones marchan en paralelo. Son datos de un estudio elaborado por una compañía de seguros en colaboración con la Dirección General de Tráfico. Mal. Muy mal. El ciclista es el usuario más frágil de la carretera y este tipo de actitudes imprudentes están tras el importante aumento del número de fallecidos cuando se desplazaban en bicicleta. Pero no solo los conductores de coches cometen negligencias. Y ahí habría que darles un pequeño tirón de orejas a los propios ciclistas que, siendo conscientes de la peligrosidad de sus actos (y ellos lo saben), en muchas ocasiones no respetan las normas mínimas de circulación. El código de circulación es para todos por igual, vehículos a motor y bicicletas, sin olvidar la proliferación de patinetes.