Cien mil gracias

Quiero expresar desde esta columna mi agradecimiento a los más de 100.000 almerienses que le otorgaron su voto al PSOE el pasado 26 de mayo. Resulta emocionante comprobar el gran apoyo que ha recibido nuestro proyecto. Sin duda, este es el mejor resultado que hemos obtenido desde 2008 y ha permitido al PSOE erigirse como la primera fuerza de la provincia en número de concejales y como el partido más votado en las elecciones europeas.

Nada de esto habría sido posible sin el trabajo que han realizado los 103 candidatos y candidatas, que han presentado unos proyectos muy ilusionantes para que sus pueblos avancen.

De la misma manera, quiero también hacer público mi reconocimiento a todos los militantes que se han batido el cobre y a los interventores, apoderados y todas las personas que han colaborado para que el PSOE haya conseguido este apoyo.

El PSOE a nivel provincial ha obtenido incluso mejores resultados que los que tuvo en las elecciones generales de hace un mes y en las municipales de hace cuatro años. En las municipales, el PSOE ha sido la fuerza más votada en 47 municipios. De ellos, en 43 esta mayoría ha sido absoluta, al igual que ha sucedido en la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria. En algunos municipios por unos pocos votos no hemos obtenido la mayoría absoluta. Este ha sido el caso de Canjáyar, donde la diferencia ha sido de 15 papeletas, tan solo 19 en Sorbas o 100 en Carboneras. Así es la democracia y hay que aceptar con deportividad lo que deciden los ciudadanos. En cuanto al número de concejales, el PSOE ha sido la primera fuerza de la provincia, con 439 concejales, de un total de 993, y en las elecciones europeas el PSOE ha sido la fuerza más votada en 73 de los 103 municipios de la provincia. También valoro como una buena noticia que la ultraderecha no haya ganado en casi ningún sitio y que no vaya a resultar decisiva en casi ningún municipio, lo que evitará espectáculos tan poco edificantes como los que vemos a diario en el Parlamento de Andalucía. El PSOE, en todo caso, ya se encuentra trabajando para volver a ganar las próximas elecciones donde las hemos ganado y vencer allí donde no ha sido posible. El trabajo diario y la defensa de los intereses de los vecinos que vamos a hacer a través de nuestros grupos municipales nos harán conseguir ese objetivo.