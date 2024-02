La Ciencia Ciudadana implica la participación activa del público en la recopilación y análisis de datos científicos, contribuyendo así al avance de la investigación que, a su vez, se hace más democrática, pues está basada en la toma de decisiones fundamentadas en evidencias surgidas del método científico, total o parcialmente, por parte de científicos no profesionales. La Ciencia Ciudadana en centros de educación primaria involucra a los estudiantes en proyectos científicos colaborativos, fomentando la participación activa de las niñas y los niños en actividades científicas. Esto les brinda una experiencia práctica además de desarrollar habilidades esenciales, como observación, recopilación de datos, trabajo en equipo y pensamiento crítico, estimulando su interés por la ciencia y la naturaleza. Realizar proyectos de Ciencia Ciudadana con estudiantes de primaria crea un valor añadido a estos proyectos, pues despierta conciencias en relación a un problema ambiental y social de enorme relevancia: la pérdida de biodiversidad, que, tristemente, ellos van a sufrir en un futuro no muy lejano. Es por ello que, coordinado por el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, con la colaboración de la Universidad de Granada, el Real Jardín Botánico de Madrid y la Fundación Descubre, y financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación, pusimos en marcha el proyecto “Biodiversidad urbana en los centros educativos de España”. Conocido por el acrónimo de BUCES, participaron 1500 estudiantes de 33 Centros Educativos de 21 provincias de España, además de 65 profesores y profesoras y más de 20 científicos y científicas. Durante un curso escolar los estudiantes realizaron un inventario botánico del centro educativo, una herbario y varios muestreos de invertebrados y aves, todo ello dirigido por los investigadores participantes en el proyecto y apoyados por materiales didácticos y audiovisuales. Los resultados no solo nos han permitido a los científicos realizar un inventario exhaustivo y una evaluación diagnóstica del estado de la biodiversidad presente en los centros españoles de educación primaria, lo que nos da un indicador de la salud ambiental de los colegios, sino también mejorar el conocimiento actual sobre biodiversidad urbana.