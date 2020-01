Ciencia y conciencia

Es cierto que esto de la educación no es una ciencia exacta. No hay teoremas que se apliquen y siempre funcionen. La mente y las relaciones humanas son mucho más complejas que todo eso, y el número de variables a tener en cuenta es inabarcable. También está muy lejos de ser una ciencia experimental. No se pueden aislar en laboratorio cada uno de los factores que intervienen en el aprendizaje, tratarlos por separado, y pretender que al juntarlos todo funcione a la perfección.

Es por esto que muchas investigaciones en el campo de la psicología (por poner un ejemplo) fracasan al intentar aplicarlas "tal cual" en el aula. El contexto social, las relaciones, los condicionantes personales, familiares, económicos, históricos, políticos… son infinitos.

Dicho esto, es importante tener claro que la pedagogía es una ciencia. No una ciencia exacta, ni una ciencia experimental, pero sí una ciencia social o humana. Su funcionamiento es similar al de la sociología, la antropología, o incluso la historia. Hay una validez teórica, otra propia del contexto de investigación, y una tercera referida a distintos contextos. La primera de ella son las fuentas bibliográficas y teóricas en que nos apoyamos.

Cuanto más citadas estén, más reconocidas a nivel mundial y más prácticas hayan ocasionado, más validez tendrá. Pero ahí no queda la cosa. Si en un contexto determinado tenemos una práctica que las propias personas participantes reconocen como éxito, y hay datos cuantitativos (números) y cualitativos (percepción de las personas) que así lo avalan, tenemos un segundo indicio.

El tercer nivel es cuando esa práctica tiene cosas en común con las que se hacen en otros contextos y situaciones: en otros lugares, con otros grupos sociales, otros países, otros niveles educativos... Si también funciona, la validez es total, al menos mientras no se demuestre lo contrario.

Tenemos que exigir como familias, exigirnos (como docentes) y exigir a la administración (del signo que sea) que la base del sistema educativo sean única y exclusivamente aquellas propuestas que las ciencias de la educación han demostrado como válidas. Siempre habrá margen para la creatividad y la adaptación al contexto, pero sin poner en cuestión lo que sabemos que funciona, y sin caer en los errores que la ciencia ya tiene más que señalados. Es importante tomar conciencia de ello, y no conformarnos con menos.