Cierre de filas

En una situación tan excepcional y alarmante como la que estamos sufriendo es momento de actuar con responsabilidad, solidaridad y humanidad dejando a un lado todo lo que nos pueda diferenciar, porque lo único que cabe ahora es luchar juntos para superar esta pandemia que nos asola, dejando para después las críticas o diferentes opiniones sobre lo que se hizo o se dejó de hacer ante una crisis sanitaria que si algo está demostrando es lo vulnerables que somos.

Por eso, se han adoptado medidas impensables y se han coordinado actuaciones y estrategias con todos los presidentes y presidentas autonómicos en un ejercicio de unidad y compromiso que resultó ser ejemplar y donde no debe haber ni diferencias ideológicas ni territoriales salvo para que cada uno ejecute de forma coordinada las medidas excepcionales que se derivan del estado de alarma.

No obstante, y aunque no me extenderé en esto, las formas de los presidentes autonómicos distan mucho y no tienen nada que ver con las formas que utilizó el líder de la oposición Pablo Casado que, sin duda alguna, tuvo la peor intervención que se puede tener en un momento tan crítico como el que vivimos demostrando con tanta crítica su falta de generosidad y su poco sentido de estado que quedó evidenciado con la postura de sus presidentes autonómicos que salieron en sus respectivas

comunidades a cerrar filas con el Gobierno en esta crisis. Le dieron un ejemplo a Casado.

El Gobierno también ha brindado su apoyo a las familias, ha ofrecido a las empresas flexibilidad en los ajustes temporales de plantillas, además de ayudas a las prestaciones por desempleo, y la posible autorización de uso del remanente o superávit de las administraciones para esta emergencia. Es momento, insisto, de cerrar filas y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que queda por venir. Las energías las debemos emplear para ayudar a la ciudadanía y para dar fuerzas, ánimo y reconocimiento a todos los héroes de esta crisis, que son el personal sanitario, transportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ejército, trabajadores de establecimientos abiertos por primera necesidad, a los trabajadores de los servicios públicos de las administraciones y a otras tantas miles de personas anónimas que colaboran, que son voluntarios y que juntos conforman la mejor vacuna contra esta pandemia, que somos nosotros.