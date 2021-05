Cimientos para el 2050

No se molesten los Economistas. Cuando yo era joven circulaba un chascarrillo que decía, que un economista se pasaba media vida prediciendo el futuro, y la otra media, justificando por qué no había ocurrido.

Al mismo enterarme del "plan 2050", del que deseo que traiga "alegría y cosa buena", como dicen Los del Río, he empezado a pensar en cómo se puede hacer un plan de toda una sociedad de todo un país, a 30 años vista y sin haber salido de la pandemia, de la que según unos íbamos a salir más fuertes, según otros o los mismos o quien sea, nos iba a traer una nueva normalidad, y según otros nos iba a traer, ya mismo, una lluvia de "minolles", de euros de Bruselas.

Lo de más fuertes, no lo veo de momento, a lo mejor nos dan una dieta de "ceregumil" y casetes de Pepe da Rosa. La nueva normalidad, que dicho sea de paso si es nueva y está sola, ¿cómo va a ser normal?

Los "minolles", "pues como las modernizaciones de Andalucía: que las están peinando" Y eso que aquí jugábamos con ventaja, porque decían que Andalucía, "en 4 días" se iba a convertir en la California de Europa. Así que si parten de esas premisas, miedo me da que preparen el país para dentro de 30 años.

Si hemos, han, presentado en Bruselas el Plan de Recuperación (340 veces aparece esta palabra en el resumen público), Transformación (183 veces mencionada) y Resiliencia (195 menciones). Como, en cierto modo podemos asemejar recuperación y resiliencia, en conjunto, volver a como estábamos se cita 535 veces frente a 183 la transformación. De aquí deduzco que lo importante no es la labor de futuro que se quiere hacer con los dineros que nos habían prometido en Bruselas, y de los que no hemos recibido "ni la señal", porque dicen que el documento presentado tiene lagunas y, dicho sea de paso, no se si ya las han corregido o están esperando como los estudiantes típicos: al último día de plazo para entregar el trabajo que les encargó el profesor, que me perdonen mis elucubraciones.

Dicho esto, si en un documento que era para poner bases de futuro se muestra, al menos aparentemente, más interés por recuperar lo que teníamos, me llama la atención que sin haber comenzado ese trabajo, ya estén pensando en el 2050. "Cuan largo me lo fiais, amigo Sancho" le decía don Quijote a Sancho.

Dijo Einstein: "La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso hemos combinado la teoría y la práctica: nada funciona... y nadie sabe por qué." Pues eso.