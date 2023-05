Una de mis primeras visitas al comenzar, en octubre del 69, en la Universidad de Granada fue a la sede del SEU en la calle Santa Paula. Ahí me hicieron mi carnet, que me permitía entrar “de gratis” a la Alhambra y comprar cupones, a una peseta, para poder entrar al cine dos estudiantes con dos cupones y una sola entrada. Creo que era los miércoles, y recuerdo que los ciudadanos normales no asistían a la última función del día, en la que estaba garantizado el abucheo al general durante el NODO. Ahora me entero que, como ya tengo más de 65 años, voy a poder entrar al cine, me parece que los martes por la tarde, por 2 euros, y sin cupón alguno, cosa que no entiendo porque sería una magnífica ocasión para hacer un ensayo y poder medir la alegría y alborozo con el que una parte de la población, como llaman a la ciudadanía en Cuba, recibe la implantación de un tipo de cupón. Como además, la diferencia de precio la pagan los empresarios de los cines, sería un ensayo “de gratis” para el gobierno que podría ver la cara de los mayores que ya convivieron con los cupones en los 40’s. Con “herramienta” ajena, bien se “trabaja”. Esto es como cuando alguien te invita a café, y no paga.