Escuchando muchos de los discursos, disertaciones y mítines de estos últimos días estoy rememorando una serie de principios de la filosofía clásica que se tuvieron por absolutamente evidentes. Me refiero al “principio de identidad” (todo lo que es, es lo que es) y al “principio de la exclusión de tercero” ( cualquier cosa que digamos de otra cosa, o es esa cosa o no lo es; galimatías traducible a” todo enunciado o es verdadero o es falso”, y no hay término medio). En este último principio, llamado también lógica bivalente, se ha apoyado el desarrollo inicial de la informática. A lo que vamos: oí decir a Cuca Gamarra: “el terrorismo es terrorismo”. Lleva usted toda la razón. El “terrorismo” no puede ser “no terrorismo”. Y el principio de bivalencia lo he escuchado de boca de Feijóo cuando asumía que el terrorismo es o bueno o malo. Y que todo terrorismo, por definición, es malo. También de acuerdo, D.Alberto. Ahora se me ocurre preguntarle a la Sra.Gamarra: “¿Y qué es ese “terrorismo” que “es terrorismo”? Aquella afirmación (pura tautología) es informativamente vacua. A partir de ella obtenemos la misma información sobre el terrorismo que si hubiera dicho que “un confonsio es un confonsio”: ninguna. Por su parte, el Sr.Feijóo parece ignorar los desarrollos que se están haciendo en el campo de la lógica polivalente, o si quiere, de la lógica “vaga” o “difusa”. Según esta lógica, toda aseveración tiene un valor de verdad solo aproximado. Cuando me miro al espejo y digo “soy calvo” ¿soy totalmente calvo, o solo un aprendiz de calvo? Porque la cantidad de pelo que hay en mi cabeza me autorizaría a decir que soy solo un “calvo en potencia”, y que los hay más calvos que yo y menos calvos. Claro que esto no es una invención de la lógica polivalente. Parece ser que el derecho lo tiene asumido plenamente desde cuando, ante un hecho delictivo, admite que hay una gradación y que no todos los considerados delitos son igualmente graves. Al menos por lo que se oye cuando comentan una sentencia: hay agravantes y atenuantes por los que el delito merece una condena más o menos grave. Y que yo sepa, usted estudió derecho. ¿No le enseñaron este principio que puede ser básico en el derecho penal? ¿Y no es aplicable plenamente ese principio al caso del terrorismo? Aun cuando cortar una carretera se considerara “terrorismo” ¿es igual de grave que poner una bomba con varios muertos? No me fastidie.