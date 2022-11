Cita previa en el tanatorio

Los tanatorios son de los pocos sitios en los que, de momento, no nos exigen pedir cita previa. Usted se muere (no, lector, usted no, hablo en general) y lo llevan allí aunque su familia no haya reservado ni la hora ni la sala.

Y todos los que acuden para dar el pésame pueden ir cuando quieran a lo largo del día. Tendríamos que ser conscientes de esta facilidad y disfrutarla (es un decir), porque lo peor de la pandemia ya pasó y la gente se aglomera en cualquier sitio, pero en cambio lo de tener que pedir cita para todo, hasta para la gestión más simple, parece que se ha quedado con nosotros para siempre.

Tú ahora vas a cualquier organismo de la administración que sea (en el ámbito privado también pasa, pero ahí no pagamos a los trabajadores con nuestros impuestos), y vas mejor un viernes a última hora, que los funcionarios están más contentos porque llega el finde, ni se te ocurra aparecer un lunes, y si logras llegar hasta el mostrador sin que el vigilante jurado te lo impida por no haber reservado hora, el funcionario te va a soltar que sin cita previa no te atiende. Aunque en ese momento no haya nadie esperando, ¡pero nadie!

--Si sólo es una preguntita, que me diga si puedo pedir la…

--Le repito que tiene que solicitar cita previa.

--¿Y cómo lo hago? ¿Hay algún teléfono para llamar y que lo cojan?

--Por Internet. ¿Tiene DNI electrónico? ¿Certificado digital? ¿Clave Pin 24 horas? ¿Pin permanente?

--¡Lo que tengo son 79 años y usted me está cabreando! ¡Sólo quiero que...!

--¡¡Seguridad, seguridad!!

Mejor váyase y que le ayude alguien o acuda a una gestoría. Valoremos, ya digo, lo de los tanatorios, antes de que allí también haya que pedir cita.

--¿Pero cómo quiere que sepa cuántos familiares del finado van a estar a esa hora? ¡Yo lo que le digo es que sólo queda libre de 15,00 a 15,30! ¿Le doy la cita o no?