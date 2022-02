Ciudad amiga de las mascotas

En Almería existen actualmente más mascotas que niños". Esta es la realidad que se nos presenta. Dejando a un lado el problema demográfico, la crisis de la familia como célula vertebradora de la sociedad o la necesidad de trazar un plan de ayudas para aquellas personas que traen hijos a este mundo, es innegable que cada día podemos observar cómo el número de propietarios de mascotas aumenta en nuestro municipio. Nuestra ciudad cuenta con hasta siete parques caninos para deleite no solo de los perros, sino de los propios dueños que pueden disfrutar de momentos al aire libre sin la preocupación de que su animal moleste a otros usuarios o que sea atropellado por un vehículo, dejando a su mascota que realice un ejercicio saludable y socialice con otros de su especie. El de más reciente inauguración está situado en la plaza de Los Periodistas en la zona del paseo marítimo, y fue posible gracias a la iniciativa de la concejal Sacramento Sánchez Marín y este servidor. Además, contamos con una playa canina en El Bobar gracias a la iniciativa del Ayuntamiento fruto del acuerdo con el grupo municipal de Podemos, sin olvidar la cantidad de rutas y senderos que ofrece nuestra capital de provincia para respirar aire puro haciendo algo de ejercicio físico acompañados de nuestras mascotas. Es más, incluso se adaptó la ordenanza reguladora del bienestar animal para que, en determinados espacios públicos, pudiéramos ir acompañados de nuestros fieles amigos. Y no sólo se actuó respecto de los perros, también se introdujeron modificaciones sobre el método CER de la ordenanza para los gatos. Nos estamos erigiendo como una ciudad "pet friendly", esto es, una ciudad que plantea políticas dirigidas al cuidado de los perros y a la sana convivencia, respetando, qué duda cabe, a aquellos que no compartan este cariño o estilo de vida con animales y, también hay que decirlo, las ordenanzas vigentes reguladoras del trato con animales, en particular sobre la obligatoriedad de recoger las deposiciones y limpiar los orines.Una ciudad amiga de las mascotas no es únicamente para los vecinos que vivimos en ella, sino que además atrae a aquellas personas propietarias por ejemplo de un perro y que les es complicado visitar otras ciudades que no disponen de instalaciones adecuadas y espacios públicos que admitan que la visita se realice acompañado de este. Supone por tanto una oportunidad para lo que debe ser nuestro municipio: un lugar para el turismo saludable y de acogida para los dueños de animales de compañía. Me atrevería a augurar que surgirán iniciativas privadas destinadas a dar respuesta y satisfacción a las demandas de los nuevos dueños de mascotas. En palabras de la que hoy es Fiscal General del Estado: negocio seguro.