Civilización Española

Sancho Panza nos habla cada día, como amigo leal alejado de la complacencia, y nos recuerda sus palabras: "Cuando viene el bien, mételo en tu casa". Hoy comienzo a escribir esta columna, y no puedo dejar de expresar mi agradecimiento al periódico que con tanta generosidad me la brinda. La belleza y esperanza de la vida pasan por no perder nunca la ocasión de aprender y compartir lo aprendido. Somos seres que necesitamos comunicarnos y entendernos. Nunca será lo mismo convivir que coexistir, por eso es tan importante ser capaces de alcanzar acuerdos que permitan establecer calidad de vida y dignidad universales: Metapolítica. Soy humanista por amor, vocación y humildad ante la naturaleza humana que todas las personas encarnamos y compartimos en cualquier tiempo y lugar. Humanismo significa trabajar con tesón en esa búsqueda infinita que es tratar de comprender nuestras acciones, como vivimos y las consecuencias de nuestra presencia en el mundo: Filosofía. Un desafío apasionante y al mismo tiempo, no se puede negar, mezcla de tormento y alegría. En la España del presente, perpetuando una trágica práctica de siglos, se estila renegar y despreciar nuestra historia y cultura sin pudor ni tiempo para la reflexión, y menos aún para el conocimiento, la argumentación y el debate constructivo. Se reduce todo a un griterío sin contenido ni sustancia. Ausencia del más mínimo rastro de sentido común y de respeto mutuo. Cuanto más fatua sea la ignorancia teleopinadora que se demuestre mucho mejor para aquello del "pan y circo". En medio de todo este ruido, recordé las palabras del hispanista Joseph Pérez en el discurso que pronunció en octubre de 2014 en Oviedo, cuando se le otorgó el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, tenía un objetivo "recordar lo que la civilización universal debe a España" centrándose en la figura de Fray Luis de León "uno de los genios más excelsos del Siglo de Oro hispánico y sus reflexiones sobre la manera de establecer la paz entre los hombres y las naciones: la paz excluye toda resignación ante la injusticia". De este modo los déspotas tendrán siempre muchas más dificultades para imponerse y medrar. No ignoremos de dónde venimos, quienes somos y que anhelamos construir.