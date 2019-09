Clima… de crispación

Otro viernes para el futuro. La plataforma "Fridays for future" ha convocado una nueva huelga estudiantil para hoy. El cambio climático es tan evidente, y la necesidad de tomar medidas es tan urgente, que tal vez se debería convocar una huelga general indefinida, hasta que nuestros gobernantes, y todos los grandes grupos de poder a nivel internacional hagan algo. Ahí dejo la idea. Observo con admiración cómo cientos, miles, millones de jóvenes de todo el planeta son capaces de unir sus voces para que los adultos no sigamos por esta senda de destrucción constante. A veces me planteo incluso si ya no será demasiado tarde, pero no podemos dejar de luchar, hasta el último de nuestros días.

Me llama la atención la cantidad de críticas que, especialmente en las redes sociales, está recibiendo Greta Thunberg. Los negacionistas del cambio climático (cuyos argumentos ni siquiera voy a abordar, por ridículos) llegan a insultar y faltar el respeto a una niña de 16 añosque solo está pidiendo que cuidemos de nuestro planeta. El planeta es nuestra casa y nuestro alimento. No tenemos ningún "plan B", ni podemos cambiarnos de domicilio así como así. Si nuestra casa se vuelve inhabitable, desaparecemos. Así de duro, y de sencillo. El planeta no tiene ningún problema. Ha superado glaciaciones, colisiones de asteroides, y otras épocas en que la vida era casi imposible. El problema lo tenemos los seres humanos. No tengo ninguna duda de que el planeta superará el cambio climático. Nosotros, como especie, no lo tenemos tan fácil.

Pero aún más sorprendente resulta que ciertos sectores de la izquierda (en teoría ecologista, anticapitalista…) vayan a degüello con la joven Greta: que si es "capitalismo verde", que si solo es una burguesa, que si está manipulada, no molesta a nadie, no va a conseguir nada, es otro engaño del poder… En vez de buscar lo que nos une, la necesidad de transformar la sociedad, la economía, los hábitos de vida y de consumo, nos dedicamos a maldecir a una chica que, insisto, solo pide que cuidemos del planeta. Típico de la izquierda, dividirse buscando la "pureza de sangre", en vez de unirse. A los hechos me remito.

Algo debes estar haciendo bien, Greta, cuando enfadas a tanta gente con un mensaje tan claro y sencillo. Todo mi ánimo y apoyo a esos jóvenes que hoy gritan en las calles. Ojalá sus voces consigan poner orden entre tanta absurda crispación adulta.