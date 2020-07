Cogobernar no es fácil. Anteponer los intereses del otro a los tuyos propios es una senda larga y espinosa. Su recorrido está plagado de obstáculos, no siempre salvables. Después de un año de cogobierno en El Ejido entre el PP y Vox las cosas han ido razonablemente bien. Dificultades, todas; visiones diferentes; algún que otro choque, pero sabiendo que es eso o el desgobierno. Y en esas están los actores protagonistas, tratando permanentemente de engrasar la maquinaria, en la búsqueda de lo mejor para los vecinos, aunque no siempre es posible. Habrá más roces, no les quepa duda.