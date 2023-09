El pasado 5 de septiembre la alcaldesa aseguraba que el Ayuntamiento había trabajado durante el verano para que los centros de educación infantiles de competencia municipal estuvieran en perfecto estado ante el inicio del nuevo curso escolar. La realidad es que muchos se han quedado esperando que se realizaran los trabajos de mantenimiento solicitados por la dirección y por las AMPAS, como el de La Cañada, La Chanca, Freinet, Colonia Araceli, Inés Relaño o Ángel Suquía, entre otros muchos, a lo que se une la falta del personal que hace las labores de control de acceso en algunos de ellos.

Hablamos de cosas sencillas, aseos que no funcionan, enchufes sin tapa, barandillas rotas, deficiencias en el patio y en las instalaciones deportivas, y un sinfín de pequeños problemas que complican el día a día tanto al profesorado como al alumnado. El de La Chanca no tiene ascensor, en la Escuela Infantil Maestro Padilla no pueden subir las persianas y hay clases en el Freinet que no se pueden usar por la humedad de los muros, además de infinidad de deficiencias recogidas por el AMPA en un completo dossier que remitieron al Ayuntamiento.

Llama la atención que el PP en el Ayuntamiento no haya podido afrontar su solución, aprovechando los meses de verano. La respuesta a tal despropósito la encontramos en el Presupuesto Municipal ¿Cómo es posible que se consignaran solo 350.000 euros para el mantenimiento de los centros educativos? Es evidente que es insuficiente y que la prioridad del PP no es la mejora de los centros educativos de nuestros niños y niñas, pues dedica menos dinero a mantenimiento de estas instalaciones que a autobombo y postureo, como hemos podido comprobar en la Feria.

Aún estamos esperando a que el Ayuntamiento responda al escrito que le remitimos el pasado 14 de julio en el que solicitábamos información acerca de los centros donde se iban a llevar a cabo los necesarios trabajos de mantenimiento durante el verano. No podemos aceptar que una ciudad moderna y desarrollada como Almería tenga a sus escolares, otro curso más, en instalaciones que presentan un mantenimiento tan deficitario y por eso vamos a exigir a la alcaldesa que aumente la dotación económica para el mantenimiento de centros educativos. Necesitamos colegios dignos. Nuestros niños y niñas lo merecen.