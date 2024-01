Colesterol malo, peor y pésimo

Si usted lee estas líneas, no digamos si es en la edición impresa, es que ya tiene una edad y sabe lo que es el LDL o colesterol malo, y el HDL o bueno, y cuál es el tope recomendable del primero, según la edad, antecedentes familiares y demás circunstancias de cada uno. Pero lo que tal vez ignora (yo lo sé de buena tinta) es que últimamente, en España, individuos cuya hipercolesterolemia no es genética, toman alimentos sanos, hacen ejercicio físico y tienen recetadas estatinas, ven cómo sube su LDL sin que se sepa por qué. Según mis muy acreditadas fuentes, destacados científicos llevan a cabo varios ensayos con grupos de voluntarios, y sus conclusiones verán pronto la luz. Se sabe ya que escuchar una entrevista a ZP (mejor en la tele, para apreciar sus gestos) puede subirte el LDL hasta 190, con lo cual no hablaríamos de un colesterol malo, sino de uno peor: el XLDL. Pero si ves y escuchas a la Nogueras o a la Borràs, se te puede ir a 270 (juntas mejor no), sería el colesterol pésimo o XXLDL. Creo que el Gobierno intenta ocultar esos estudios para no tener que poner a estos pacientes no dos, sino diez o doce pinchazos de la mal llamada, pues es un nuevo tratamiento complementario, ‘vacuna del colesterol’, aparte de que habría que indemnizar a los que pudieran sufrir infartos cardíacos o cerebrales. Pero digo yo que Sanidad siempre podrá argumentar que usted a quien escucha mucho es a Ayuso, que no sólo dispara el malo sino que hunde el bueno, y a ver cómo lo niega, sería su palabra contra la de ellos.

Yo siempre estoy en guardia por si María Jesús Montero o Patxi López aparecen en la tele y he de cambiar de inmediato de canal. Pero una noche, mientras cenaba y veía el telediario, salió Bolaños y dijo que no había que hablar de ‘mediador internacional’ ni de relator ni de verificador, sino de ‘acompañante’. Me puse muy nervioso porque no encontraba el mando y tuve que escapar del salón, hasta que mi mujer me dijo que podía volver, que ya se había ido. Escuchar a ciertos políticos y a determinados tertulianos, máxime si lo haces a menudo, puede suponer un importante riesgo cardiovascular. El estrés que desencadenas aumenta primero el cortisol y luego todo se complica. Así que mucho cuidado, lo primero es la salud.