Mucho se ha hablado del monumento a los conocidos como "mártires de la libertad" situado en la Plaza de la Constitución, en especial por el traslado del mismo a una nueva ubicación.

Si preguntáramos al azar a algún viandante sobre quiénes fueron los Coloraos, ¿sabría responder? Y si preguntáramos de nuevo a este vecino sobre la ubicación de la imponente columna que conmemora a nuestros héroes, ¿sabría ubicarla? Es por ello que me gustaría aprovechar estas líneas para resumir brevemente quienes fueron los Coloraos y el por qué se les homenajea cada año.

En el año 1824 un grupo de voluntarios liberales, liderados por Pablo Iglesias González, ataviados con el uniforme rojo de la marina británica, zarparon desde Gibraltar a las costas de Almería para realizar un pronunciamiento en contra del absolutismo y una vuelta a la Constitución de 1812. Sin embargo, no tuvieron éxito en su empresa y fueron finalmente fusilados el 24 de agosto de ese mismo año en las proximidades de la que es hoy plaza de toros de Almería.

Hoy en día se recuerda el sacrificio de estos combatientes por la libertad con un monumento antes situado en la Puerta Purchena, posteriormente re-ubicado en la Plaza de la Constitución, donde fue derruido en 1943 y vuelto a levantar en 1988. Este monumento se erige en recuerdo a los que sacrificaron tanto por la libertad, dando así fiel testimonio de la primacía de la voluntad popular frente al absolutismo.

Creo pues que se trata de una hazaña digna de recordar, y por ello creo justa la reivindicación de varias asociaciones que trabajan para que esta heroicidad no quede en el olvido de trasladar los restos de estos luchadores a los pies del mismo monumento. Por ello me complace recordar que fue uno de los requisitos que yo mismo exigí para apoyar el traslado del monumento a un lugar, dicho sea de paso, más visible y transitado por nuestros vecinos y visitantes. Pero además, me congratulo de haber mantenido diversas reuniones con representantes de las asociaciones más representativas de este movimiento, así como con excelentes personas, entre otras con la historiadora y presidenta de la Asociación de Defensa del Pingurucho Dª Carmen Rabasa, autora entre otros del libro "El colorao no es rojo" y responsable de la localización de los restos de estos mártires de la libertad, ahora ubicados en un nicho del cementerio municipal.

El día 24 de agosto se conmemora la gesta que llevaron a cabo estos luchadores por la libertad. Hagamos pues un reconocimiento al sacrificio que llevaron a cabo para que hoy todos nosotros podamos disfrutar de las libertades que nos son reconocidas en nuestra Constitución.