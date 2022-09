Combatir el miedo que nos paralizar

Aquel día salió a la calle con un regusto agridulce, tal y como se presentaba el día. El verano daba sus últimos estertores, remiso a desaparecer, mientras el otoño se anunciaba a través del viento fresco que golpeaba los rostros de los agotados transeúntes que se atrevían a desafiar el tiempo. Por un momento recordó aquellos días nada lejanos, en los que las calles, las terrazas o los bares se llenaban de gente, con una sensación de perpetua alegría, y que llenaban de vida la ciudad, dando una sensación engañosa de invulnerabilidad. Fue un instante de conciencia plena de cuánto había cambiado todo en apenas dos años, y la tristeza propia de esta época casi le ahoga. Al sufrimiento pasado en este periodo, había que añadir ahora el miedo: el miedo de nuevo a la enfermedad, al frío, a la pobreza, o peor aún, a un estallido nuclear. Y ese miedo, que ha convivido siempre con el ser humano, pero que estalla de repente como un tsunami, había conseguido detener la vida, como si antes de que los bombardearan con tal avalancha de malas noticias no hubiesen existido esos peligros, y miles peligros más, que han acechado a la humanidad desde que tenemos noticia. Se enroscó un poco sobre su cuerpo, sentía un pelín de frío, y pensó en cuanto tiempo hacía que no quedaba con familiares y amigos. Sacó el móvil de su bolso, llamó a su mejor amiga, la voz le salió aflautada, hacía mucho tiempo que no se veían, sintió un temblor en sus manos aún jóvenes, cuando María le contestó: Que alegría, donde estás? Aquí al lado de tu casa, como siempre. Hace años que no nos vemos y quería enmendarlo. Pronto se encontraron en la cafetería de siempre, María bajó con una blusita de seda, sus pitillos y sus bailarinas, le pareció que no había pasado ni un minuto desde la última vez que estuvieron juntas. Cuando llegó, dudaron un segundo antes de fundirse en un abrazo, porque la alegría del reencuentro fue más fuerte que el miedo. Antes de que se pudieran dar cuenta, charlaban por los codos, se contaban atropelladamente tantas cosas que se interrumpían continuamente. Por un momento se les olvidó el miedo, encontraron la alegría perdida en el fondo de aquella jarra fría de cerveza negra, que tanto les gustaba a las dos, y rieron como locas recordando aquel día en que se fueron de vacaciones, a dedo y con una mochila a la espalda. La tarde fluyó como un rio que las llevara mar adentro, como si se deslizasen por un tobogán del parque vacío, que se observaba desde la terraza del bar, mientras oscurecía sobre la ciudad. Ellas ajenas a todo reían escandalosamente, brindando por la vida.