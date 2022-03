Comidas comunitarias

Antiguamente casi todo se comía en el mismo plato, o fuente o sartén. Hace unos cien años mi abuela, como tantas mujeres de su época, se levantaba antes de ser de día para preparar el desayuno a los hombres que iban a salir a trabajar al campo. El "tentempié" consistía, invariablemente, en una sartená de migas con tocino frito. Todos se ponían alrededor de la sartén y, como se dice popularmente, "cuchará y paso atrás"; y el porrón de vino dando vueltas al corro. Muchos años después, en casa de mis padres, esa misma abuela seguía poniendo la sartén de migas en la mesa, con un periódico debajo para no tiznar el mantel. Eso sí, los tropezones eran más variados y abundantes. En los años sesenta, en El Rincón de Juan Pedro hacían unas fastuosas migas que rodeaban en la mesa con no menos de veinte platillos o cuencos con los más variados tropezones. Las gachas también se tomaban de esa forma. Se ponía la sartén con las gachas de panizo -frías y oreadas- en la mesa, y una olla con caldo "quemao" se mantenía en el fuego casi hirviendo. Se echaban unos cucharones de caldo en la sartén y, con las cucharas, los comensales tro-ceaban la masa, para remojarla y calentarla con el caldo. Pescaban de vez en cuando un boqueroncillo o una raja de pimiento y, cuando el caldo escaseaba o se enfriaba, añadían más de la olla contigua. Ahora, después de siglos de refinar las maneras en la mesa, el servicio, el orden de los platos, el manejo de los cubiertos… hemos vuelto a comer todos del mismo plato: las raciones "al centro". No está mal aplicar cierta informalidad en las costumbres comensales, aunque no se debería perder del todo el estilo de una comida con todo su ritual. Paradójicamente, ahora que proliferan las susodichas raciones al centro, las migas se comen en platos individuales, incluso como tapa. No deja de ser curiosa esa inversión de costumbres. De las gachas no hablo porque no se comen de ninguna forma, al menos en los bares y restaurantes. De todas maneras, el peligro de contagio, que se ha acentuado en estos años de pandemia, aconseja no meter todos la cuchara o el tenedor en el mismo plato. Afortunadamente no se ha extendido esa moda comunitaria a la bebida, y cada uno toma su vino o su cerveza en recipiente individual. Aunque el porrón y el botijo tampoco eran peligrosos, salvo que un inexperto chupara el pico o el pitorro.