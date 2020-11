Compremos en el comercio local de Adra

No se puede negar que a la mayoría de los españoles nos encantan las compras navideñas, el ambiente de luces de colores, escuchar villancicos, ver ofertas... Nueve de cada diez compradores disfrutan comprando durante la Navidad, según encuestas comerciales del pasado año. Debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos, mucha gente ha cambiado esta tónica y está comprando en internet a través de plataformas de venta online; pero no hace falta irse tan lejos, dado que en Adra, en nuestra localidad, existen comercios de sobra para satisfacer nuestras necesidades y demandas. ¿Por qué no regalar un bonito corte de pelo, una comida en un restaurante local, una cesta de fruta fresca, unos zapatos o una pieza de ropa de tu tienda preferida? Hay muchísimas tiendas del municipio que tienen página web y nos ofrecen sus productos a través de ella. Puede que esa información sea desconocida por la mayoría de nosotros. Podemos probarlo introduciendo en internet el nombre de nuestra tienda favorita seguido de la palabra Adra y ver si tiene venta online. Crear un ambiente festivo que invite a vecinos y visitantes a disfrutar y a comprar en nuestro municipio con propuestas desde las diferentes concejalías sería un magnífico reclamo desde el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos. Los socialistas lo estamos proponiendo. Creemos que es una buena idea y confiamos en que, si les parece acertado, lo hagan de inmediato y no esperen a último momento, como ha ocurrido en otras ocasiones, por desgracia. Los socialistas queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a que los abderitanos y abderitanas tengan presente al comercio más cercano para sus compras navideñas y que, de esta manera, respalden a un sector que resulta vital para nuestra economía en estas navidades y, también, el resto del año a causa de las circunstancias que estamos atravesando. El sector se enfrenta al efecto online pero deberemos hacer un esfuerzo y comprar en los comercios de Adra para, así, poder ayudarles aportando nuestro granito de arena. Aprovechando que las recomendaciones de familiares y amigos son el canal que más nos satisface aprovecho para hacer este guiño al comercio de Adra, nuestra ciudad. Debemos promover que la economía local se mueva y no muera. Está en nuestra mano. Yo compro en Adra.