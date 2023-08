Comprender la Guerra de Ucrania

Durante un periodo de 6 meses me he interrogado sobre la razón por la cual la UE se ha implicado en la Guerra en Ucrania. Tras lograr ciertos documentos y poder analizarlos haciendo abstracción de toda implicación ideológica, mis conclusiones son muy diferentes de los elementos que nos propagan. Los argumentos de defensa de Soberanía, de Derechos Humanos, de la Democracia y de la Integridad Territorial son el Bla bla bla propagandista. Todas las Guerras en las que USA se ha implicado posteriormente al 1945 y en las cuales siempre ha asociado los países de la UE han sido motivadas por razones económicas, Geopolíticas y sobre todo para defender la supremacía del $US y su voluntad de ser la única Potencia dominante sobre los países del planeta.

¿Pero por qué se enfrenta indirectamente a Rusia en Ucrania? No su-estimemos a Rusia, ya que es la 1era Potencia Nuclear y dispone de vectores de alta tecnología para transportar las cabezas nucleares, también dispone de una gran capacidad en armamento convencional y una industria que la abastece. Putin, es un Nacionalista que junto a un Gobierno Nacionalista buscan a ser los lideres de todos los países que rechazan de continuar a ser tutelados por USA y sus Aliados. Para comprender la Política neoliberal de USA que se extendió a la UE creada bajo las directivas de US, siendo la piedra angular de esta dominación, el tratado de Maastricht que impone a USA como sola fuerza militar y obligación de aceptar las directivas de USA a través de la Comisión Europea. Esto no es casual, todas estas políticas económicas, geopolíticas y militares están bien definidas en el libro de Zbigniew Kazimierz Brzezinski, hijo del embajador de Polonia en Canadá, nacido en el 1928 y siendo ciudadano de US, fue con los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson que ya accedió a responsabilidades en el Estado. Mientras era el primer director (1973-1976) de la flamante Comisión Trilateral, conoció al gobernador demócrata de Georgia Jimmy Carter, de quien se convirtió en asesor de asuntos exteriores durante su campaña presidencial. Una vez elegido, el presidente Carter lo nombró Consejero de Seguridad Nacional, puesto en el que sucedió a Henry Kissinger. Tuvo una mala apreciación de la Revolución de los Ayatolas en Irán, Zbigniew Brzezinski se incorporó entonces a diversas organizaciones, públicas o privadas, relacionadas con la defensa, la seguridad y la inteligencia. Murió en Falls Church (Virginia) el 26 de mayo de 2017, dejando la obra maestra del “El Gran Tablero de Ajedrez”. Este libro, que enumera el camino a seguir por US para preservar sus intereses económicos, políticos y geopolíticos para mantener su dominación planetaria, este libro es la “Biblia” que aplican desde Obama los diferentes Presidentes de USA. En este libro se especifica claramente que Occidente debe impedir que surja alguna Potencia que pudiese rivalizar con USA y que la llave es el ocupar militarmente y económicamente a Ucrania, ya que este país por su ubicación geográfica es la puerta para acceder a Asia Central y Medio Oriente, cerraría a Rusia todo acceso al mar Negro y Mediterráneo, neutralizando su posible ascensión a ser una Potencia. Se añade hoy el descubrimiento de que, en las regiones de Ucrania rusófilas, se ha descubierto que detienen, del volumen mundial hoy conocido, el 70% de las tierras raras, las cuales contienen los minerales indispensables para el desarrollo de las nuevas tecnologías, estas regiones anexadas por Rusia son “el Dorado” del siglo 21.

Si adjuntamos todos estos elementos, podemos deducir que Rusia no abandonará nunca estas regiones y que USA agota la economía de la UE y utiliza a los ucranianos como carne de cañón para lograr con una Rusia debilitada, un posible acuerdo para acceder a estas fuentes minerales que son indispensables para las futuras tecnologías. La Guerra de Ucrania es solo una guerra económica y geopolítica financiada por la UE para USA