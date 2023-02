Comprender el momento histórico en que vivimos

Para comprender la situación, económica y Política actual, es necesario analizarla haciendo abstracción de las luchas políticas nacionales, que solo tienen por objeto lograr el Poder por los Partidos políticos. Solo el análisis sin apreciaciones ideológicas, puede dar elementos para comprender las condiciones actuales de la economía nacional, la cual depende de la mundial y del momento histórico en que vivimos. Con el Acuerdo de Bretton Woods (1944), firmado por 44 países, US, respaldado con su Oro (35$US=1 Onza oro US), eL $US se convirtió en la sola moneda mundial convertible, para el Comercio internacional. USA dominaba la economía mundial, gracias al papel, $US. USA, para cubrir los gastos de sus guerras y bases, empezó a imprimir un número impresionante de $US, que se almacenaban en los Bancos Centrales de Japón y Europa. Ante la imposibilidad para USA de seguir respaldando el $US con el Oro, debido a su Deuda externa y los déficits presupuestarios, Richard Nixon, preparó el acuerdo de "dólares por petróleo". Siendo el $US, obligatorio en los intercambios del Comercio Internacional, su valor sería respaldado por el petróleo Saudí según la cotación del petroleo. El sistema de petrodólares nació en la década del 1970 y Richard Nixon, decidió unilateralmente, en el 1971, de poner fin a respaldar el $US con su Oro, ya que este era insuficiente considerando la cantidad de papel $US imprimido. El Petroleo que pertenece a los países productores, garantiza el valor del $US que pertenece a USA. El petrodólar es un $US que recibe un productor de petróleo a cambio de la venta de petróleo, pero $US que debe depositar en bancos de USA. Este Acuerdo de "dólares del petróleo", tiene un contenido complejo con muchas condiciones y partes móviles que regentan su posible utilización por los países productores de petróleo y dad libertad al sector Bancario US para utilizar los fondos que se le depositan, sea en Deuda Pública o en inversiones concertadas con el país Productor de petroleo. Este acuerdo, fortaleció la economía US pero no evitó a la económia mundial de que fuese perturbada por las variaciones del valor del $US, lo que explica en parte el primer shock petrolero del 1973. El petrodolar es la pieza maestra de la economía de USA, por lo tanto, podemos comprender la causa de las guerras, contra Iraq, Siria, Libia y sanciones a otros países que se querían independizar del petrodolar. El 8/01/1976 con el acuerdo de la Jamaica, USA imponía al mundo las nuevas reglas de utilización del $US, el Acuerdo abandonaba el sistema de paridades fijas, siendo esto una de las causas de la crisis asiática del 1997. En el 2008 una nueva Crisis causada por la Deuda Privada, golpea a USA y occidente (UE), poniendo en grave dificultad su sector financiero, obligando a Gobiernos de la UE a endeudar a sus países para rescatar a ciertos bancos en gran peligro de bancarrota. Ante estas crisis sucesivas, las nuevas potencias emergentes decidieron de crear su propio espacio económico con los BRICS, zona de intercambios comerciales fuera del control de USA. USA ha reaccionado, con amenazas de bombardeos nucleares preventivos a Rusia, amenazas de Guerra a China. Con un plan de recuperación de sus industrias instaladas en la UE, Rusia, Irán y China . Con las sanciones económicas extremas a Rusia, China e Irán prohibiendo a estos países de utilizar el $US y el secuestro de sus activos en $US, depositados en bancos de occidente. Para John Mauldin, estratega de inversiones y presidente de Millennium Wave Advisors con más de 30 años de experiencia en los mercados, dijo que Biden cometió un error al convertir el $US y el sistema SWIST para pagos global en armas militares ya que esta decisión causa perdidas al sector financiero occidental y que estos países han creado una alternativa. USA en Ucrania, defiende la supremacía del $US, frente a China y Rusia que son las cabezas que dirigen la salida del $US de los países exteriores a occidente.