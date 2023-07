Los que creemos poseer un nivel aceptable de comprensión lectora, interpretamos que si el PP y el PSOE han conseguido 258 escaños de un total de 350 es que una gran mayoría del pueblo español vuelve a apostar por el bipartidismo y se aleja de los extremos. Y muchos no verían mal que estos dos grandes partidos se entendieran de una vez, por el bien del país. Otra cosa es que con un PP en el que Ayuso, de la mano de Aguirre, sigue en alza (a ver cuánto tardan en enviar a Feijóo a Galicia) y con un PSOE en el que el jefe, tras este empate entre bloques, al proclamar que “somos más, muchos más los que queremos que España avance”, incluye ahí a todos los secesionistas, sea posible un mínimo entendimiento, de la gran coalición ya ni hablamos. ¿Que tenemos averiada esa comprensión lectora y deberíamos llevarla al taller? No sé, puede ser, ahora bien, si usted, al igual que Sánchez y muchos analistas, cree que PNV y Junts, entre otros, forman parte de la izquierda progresista que quiere que España avance, me parece que eso va a ser mucho más grave, eso va a ser cosa de la microbiota, que no sólo está alterando de forma importante su comprensión lectora, sino su comprensión en general: ya sabe que ahora dicen que nuestro cerebro depende de los millones de bichitos que tenemos en las tripas. Así que yo que usted recogería mañana una muestra de eso (de eso, sí, es por si algún lector está desayunando) y me presentaría con ella en el centro de salud. “Buenas, traigo esto para…”. “El plazo para la prevención del cáncer de colon...”. “No, esto es para…”. “¿Pero tiene usted cita?”. “No, verá, yo... es una urgencia, es que creo que Junts es parte de la izquierda progresista que quiere que España avance y me han dicho que eso puede ser de la microbiota, y vengo a que me la analicen...”. “¿Qué me está contando? ¿No ve que tenemos mucho trabajo? ¡Largo de aqui!”. Bueno, míresela entonces por la privada, por si está aún peor que la de Pablo Iglesias, que ha dicho que si se repiten las elecciones Sumar tendrá que hacer primarias.

¿La ‘cheerleader’ del PSOE, María Jesús Montero, empezará a bailar con la de Puigdemont, Pilar Rahola, para iniciar las conversaciones? Al igual que con lo del Sáhara, ¿nos enteraremos de la firma del acuerdo por una carta desde Waterloo?