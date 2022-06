Compromiso con Almería cero

La composición de las listas no es, ni mucho menos, una de las causas de la debacle del PSOE en Almería. Dicho esto, sorprende ver que la número dos de la lista por Almería, Pilar Navarro, estaba detrás de Juan Espadas en Sevilla, la noche electoral y no con sus compañeros de partido en Almería para "llorar" la derrota. Además de ser el lugar donde ha sido elegida, es donde se entiende que hace la vida orgánica de partido. Sí, ya sabemos que no es la primera vez, ni será la última en la que se impone un candidato o candidata sin formar parte del tejido social de la provincia. Así les va.