Compromiso y responsabilidad

Cada vez que se inicia un año nos abrimos a contemplarlo con perspectivas de mejoras y cambios positivos. Este 2021 nos ofrece, más que nunca, la oportunidad de mirar al futuro con la esperanza que nos proporciona la llegada de las vacunas y desde la convicción de que vamos a tener que trabajar duro hasta volver a la necesaria normalidad. En el Ayuntamiento de Almería afrontamos 2021 centrados en seguir dando respuestas y facilitar soluciones a los almerienses más afectados por la pandemia. Para ello vamos a seguir trabajando codo a codo con el resto de las administraciones y queremos mantenernos en la línea de compromiso, responsabilidad y solidaridad que ha marcado la hoja de ruta del Ayuntamiento desde que la covid irrumpió en nuestras vidas para cambiarlo todo. No obstante, no puedo olvidar que por mucho esfuerzo y trabajo que queramos poner sobre la mesa, hay daños personales muy dolorosos causados por esta pandemia que han dejado un hueco irremplazable en los afectos y en la memoria de muchos almerienses. Tampoco puedo caer en la complacencia de decir que ya hemos superado lo peor o que a partir de ahora todo va a ser bueno. Debemos ser realistas y asumir que en el futuro habremos de seguir tomando decisiones complicadas que siempre tendrán como objetivos asegurar y garantizar la salud de todos los almerienses. Esta Navidad hemos demostrado que es posible mantener un equilibrio razonable, aunque nunca perfecto, entre la reactivación de la actividad económica y social y el mantenimiento de las medidas de seguridad señaladas por los responsables sanitarios. Hemos trabajado siempre poniendo sobre la mesa las recomendaciones de salud esenciales y las necesidades y sugerencias de los sectores económicos y productivos de Almería. En algo nos habremos equivocado, estoy seguro, pero ya digo que no es un equilibrio fácil y que no es posible establecer una equidistancia perfecta entre ambas cuestiones. No obstante, creo que en Almería estamos afrontando esta etapa tan difícil de un modo bastante positivo y aceptable. Y así tendremos que seguir hasta que tengamos la certeza de haber superado al virus. Pero no será posible si no contamos con una interlocución activa y receptiva por parte del Gobierno de España para que asuma de una vez sus compromisos económicos con las entidades locales que estamos actuando como primera barrera de contención contra el virus. Almería y los almerienses lo merecen.