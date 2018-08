Compromisos y poco más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el Corredor Mediterráneo. El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, mantiene con la Mesa del Ferrocarril la obligación, en la medida de lo posible, de mantener los plazos establecidos para la llegada del AVE a esta provincia. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se expresaba en la misma línea al ser interpelado en el Congreso de los Diputados. Como ven todos, sin excepción, al igual que ya lo hicieran sus antecesores en el Gobierno, mantienen intactos sus juramentos (sinónimo de compromiso) para con esta provincia y así llevamos seis años. Un tiempo más que suficiente para que las partes involucradas avancen un paso más, y aquellos que un día sí y otro también reivindican, apuesten de forma más clara y contundente por las infraestructuras que aún tiene pendientes esta provincia.

Porque no me negarán que no queda bien escuchar al presidente del Gobierno afirmar (no lo ha hecho con los trasvases del agua) que el ejecutivo que preside es firme partidario del Corredor Mediterráneo. Faltaría más. Es una infraestructura básica y necesaria para mantener el crecimiento de este país, así como para alcanzar una mayor vertebración por la costa desde Girona hasta Huelva. Otra cosa sería un sin sentido. Aunque no crean que la convicción que en su momento expresaban los dirigentes del Gobierno del PP, como la que ahora nos exponen los socialistas, me hacía pensar en un pronto inicio de los trabajos. Aquellos que en su día dejaron de contar los días sin obras en el AVE porque llegaron al Gobierno y dejaron de reivindicar y preguntar en el Congreso y el Senado, (una cosa es predicar y otra dar trigo) tienen una deuda pendiente con esta tierra. Una deuda que va más allá de los compromisos y debe acercarse a los hechos. No pido lo imposible. Tan sólo un calendario con fechas y gasto que nos haga creer a los que seguimos dudando. Y es que está muy bien reunirte, como ha hecho el subdelegado del Gobierno, con la Mesa de las Infraestructuras. Faltaría más. Pero otra cosa es que de estos encuentros salga algo más positivo que el buen tono y cordialidad entre las partes, la defensa numantina del responsable del ejecutivo en la provincia y la tibieza de la que empiezan a hacer gala los que forman parte de la Mesa. Empiezo a tener la sensación de que el tiempo los ha ido amansando, llegan casi desfondados o, por el contrario, nos encontramos con un rasero distinto a la hora de medir las reivindicaciones, según quien esté en el Gobierno. Espero que sólo sea una percepción. Si se confirma volveremos a situarnos al inicio del camino, con lo que significa para los intereses de Almería y los que aquí vivimos que seamos contundentes y firmes en la reivindicación.