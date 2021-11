Comunicación expiativa

Primero fue el documental sobre Rocío Carrasco, un alegato contra los malos tratos a las mujeres. Tuvo un éxito rotundo, con índices astronómicos de audiencia, reconocimiento en forma de premios y, lo principal, efectividad a la hora de concienciar a muchas mujeres. Más recientemente, Telecinco vuelve a hacer efectiva ese formato de denuncia social con un documental sobre Dolores Vázquez, condenada y encarcelada erróneamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof. También en este caso, la apuesta está gozando de gran audiencia.

No deja de ser una forma de expiación por la mucha contaminación mental de los vertidos comunicativos de la cadena, uno de los grandes propulsores de telebasura en prácticamente todas las bandas horarias. Puede que sea una fórmula para cambiar progresivamente su imagen, quizá apunte hacia una conciencia repentina de responsabilidad social o, quién sabe, lo mismo obedece a una razón insondable. Sea como fuere, el producto ha resultado altamente rentable, tanto en términos televisivos (grandes índices de audiencia), como incluso sociales (aparentemente, están concienciando a sus espectadores de problemas serios). Con todo, la opción de Telecinco tiene sus limitaciones e incluso yo diría que sus riesgos. En ambos casos se ha seguido un mismo patrón: se focaliza un problema de peso, se busca una figura emblemática, se realiza un larguísimo reportaje por entregas y, finalmente, se alimenta al núcleo de la cadena, sus programas del corazón. Precisamente ese punto, el nexo con la prensa rosa, introduce la primera contradicción de esta estrategia expiatoria. La programación rosa, entendida al estilo Telecinco, es una cantera poco edificante de buena parte de los tópicos nocivos que nutren los comportamientos denunciados. Agresividad, violencia verbal, frivolidad en las relaciones personales, culto a la imagen y a la apariencia, intranscendencia vital; nada de ello parece aportar "valores" sobre los que sustentar una mentalidad que repudie esos comportamientos.

Con todo, hay otra cuestión no menos delicada. Al focalizar la atención sobre un referente popular, difuminan la complejidad de las temáticas, precisamente para que puedan circular con mayor comodidad entre la programación rosa. De manera que al final no se sabe bien del todo qué se aborda. ¿En el documental sobre Dolores Vázquez se denuncian los errores judiciales, la ineptitud policial que desoyó las advertencias de Interpol, la nociva presión mediática, la peligrosidad de la figura del jurado, la discriminación del colectivo LGTBI? ¿Todo de una vez?

Le queda camino a Telecinco para alcanzar el perdón completo de sus pecados comunicativos. Esto no se resuelve con un Padrenuestro y un par de Avemarías. Para empezar, no estaría mal que el inicio de su penitencia consistiera en suprimir la mayor parte de su programación, liberarnos de telebasura y dejarse de demagogias. El gesto es digno de alabar, pero justo por ello, es necesario advertir que con el gesto no basta.