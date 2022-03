¿Comunistas? ¿Fascistas? ¡Venga ya!

Decía el Manifiesto Comunista que "Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo". Era el año 1848, y estaba en boca de Marx y Engels. Es curioso; parece como una cierta profecía aplicada a nuestro siglo XXI. Hoy "comunismo" también está en boca de muchos que no son precisamente "comunistas". Pero para entenderla como profecía hay que cambiar el sentido de la palabra "fantasma". El que entonces se creía realidad, en nuestros tiempos solo se refiere a algo inane, insustancial, inexistente. "Comunismo" es un término utilizado cuando se quiere descalificar a alguien, independientemente de cuál sea el motivo. Estamos muy acostumbrados a oír, dentro y fuera del Parlamento, que se caracteriza al gobierno actual como "socialcomunista", para dar a entender que, siendo comunista, no puede tener nada bueno. Y en estos días, en una extraña pirueta, alguien está calificando al gobierno de Putin y a la sociedad rusa como "comunistas" con el fin de establecer el siguiente razonamiento: Primera premisa: Putin es malo; segunda premisa: Putin es comunista; tercera premisa: el gobierno de Sánchez es comunista; LUEGO el gobierno de Sánchez es malo. Ciertamente, la ignorancia o la mala fe que preside este no oculto argumentario es palmaria. ¿Quién, con un mínimo conocimiento de ciencia política, puede afirmar que Putin es comunista? El caso es que da igual que lo sea o no lo sea. Hay que aprovechar ese poso que subyace aún en la mente de muchos españoles que hace brotar una fuerza irracional de repulsión hacia cualquier cosa que huela a comunista. No voy a hacer ningún revisionismo ni tampoco entonar un panegírico (ni allá cerca) del comunismo. Simplemente quiero decir que se está produciendo un abuso del lenguaje aplicando a la realidad actual unos conceptos que intentan describir una realidad que es totalmente ajena. El caso es que esa misma ligereza a la hora de descalificar al adversario utilizando conceptos inadecuados se puede aplicar al uso de "fascista". Disparar sobre el adversario político acusándolo sin otros argumentos que decir que es "esto" o lo "otro", y sin recurrir a un análisis cuidadoso de sus posiciones, es una de las razones del grave deterioro que sufre nuestro panorama político. Pone de manifiesto que nuestros líderes a lo sumo saben jugar con sentimientos inconscientes buscando auparse sobre defectos ajenos (reales o no) en lugar de recurrir a poner de manifiesto virtudes propias.