La celebración del Día Internacional de la Mujer nos ofrece todos los años la ocasión de reflexionar sobre algo que debe estar presente en nuestras vidas todos los días: la necesidad de seguir eliminando barreras. Y en esa dinámica de avance y transformación hemos querido destacar el ejemplo de mujeres que han conquistado roles, ganado protagonismo y se han convertido en referentes sociales. Mujeres que son inspiración para los niños y las niñas de hoy. Y como inspirar es mover sin tocar, su ejemplo está sirviendo para construir puentes hacia un futuro más igualitario. Mujeres como las galardonadas este año por el Consejo Municipal de la Mujer: Ascensión de Aynat Bañón por su trayectoria profesional en el sector inmobiliario; María del Mar Peláez Mateu por su labor solidaria al frente de la asociación de voluntarios empleados de la Caixa; la presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima, Astrid Ferrando Guillem. Presidenta de la Federación Andaluza de Esgrima desde 2008; la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, que representan a más de 55.000 mujeres que viven en el medio rural; la periodista Carmen K. Salmerón por su labor divulgadora del flamenco; la psicóloga e investigadora Pilar Flores Cubos; la cocinera y emprendedora Mariela Pérez Bocchio y la escritora Carmen Bretones Martínez. Todas ellas son mujeres que representan ese feminismo consciente que es capaz de mantener la firmeza en la reivindicación y la serenidad de buscar miradas compartidas con el conjunto de la sociedad para seguir avanzando juntos. Mujeres que no demandan ayuda, sino corresponsabilidad, para ser libremente madres, parejas, compañeras y amigas. Mujeres que todos los días del año se sienten orgullosas de serlo y que no necesitan permisos ni etiquetas. Mujeres que no consideran el feminismo como una causa política y que quieren sumar al hombre a la causa de la igualdad porque lo consideran un aliado y no un enemigo. Mujeres que quieren abordar desde la responsabilidad compartida la solución al problema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Hay que dar los pasos necesarios para que la decisión de ser madre tenga un ámbito estrictamente personal en el que no influya la situación laboral de la mujer. Ojalá que la búsqueda de los equilibrios necesarios y la ruptura de los roles y modelos establecidos y superados por la realidad social sean una causa de todos, todos los días del año.