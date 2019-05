Confianza en Almería

Dl calendario electoral nos sitúa en apenas unas semanas de nuevo ante las urnas. Ahora para elegir a quien durante los próximos cuatro años está llamado a dirigir el destino de nuestras ciudades y pueblos y gestionar su futuro más inmediato.

Las elecciones municipales son las más cercanas. No sólo ponemos cara al alcalde o a los concejales, sino que nos los podemos cruzar cualquier día por la calle. Son unos comicios en los que la confianza es fundamental. Confianza en el trabajo bien hecho; confianza de la elección de un equipo comprometido para seguir haciendo de Almería la mejor ciudad del mundo; confianza en quien atesora impulso, ilusión, experiencia y proyecto de ciudad. Y si de confianza hablamos, no hay mayor seguridad de que Ramón Fernández-Pacheco reúne y transmite sobradamente esta virtud.

Ramón representa hoy el proyecto de ciudad que mira al futuro. Y lo hace desde la centralidad y a pie de calle. En la Puerta de Purchena o en San Vicente, da igual, porque no hay barrio que no haya recorrido. Almería quiere seguir siendo lo que es: una gran ciudad que gracias al esfuerzo de los almerienses ha sabido trazar su propio camino de transformación, de mejora y de progreso. Estamos ante el momento de Almería y tenemos que aprovecharlo. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y no podemos interrumpir ahora esta dinámica de transformación y mejora.

El proyecto de Ramón y de su equipo es el mejor para la ciudad. La Almería del AVE, la Almería del Puerto Ciudad, la Almería de la Plaza Vieja, la Almería que puede disfrutar de la Alcazaba y su entorno. Esa es la Almería que viene. Esa es la Almería que yo quiero y la que quiere la mayoría de almerienses. Y es la Almería por la que trabaja nuestro alcalde. La Almería de los servicios públicos eficaces. La de los barrios. La Almería que suma y que crece.

Se vota a quien es capaz de generar confianza, no al que dice a todo que sí o al que más promete. Y Ramón transmite cercanía, moderación, eficacia y confianza. Un alcalde dispuesto a resolver los problemas cotidianos de los almerienses. Un alcalde que no improvisa. Un alcalde que escucha y busca soluciones con el que, sin duda, Almería sale ganando.