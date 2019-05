Confianza en nosotros mismos

La Almería que viene va a ser todavía mejor que la que estamos disfrutando. Es cierto que vivimos un gran momento, fruto del esfuerzo de todos los almerienses, que está situando a nuestra ciudad en un alto nivel de conocimiento y referencia. Hemos conseguido desbloquear cuestiones endémicas para nuestro futuro, como el inicio de las obras del AVE, los avances en el proyecto Puerto-Ciudad, los accesos a la Alcazaba, la ampliación del Paseo Marítimo o el establecimiento de una rutina de eficacia cotidiana en la prestación de servicios municipales. A eso hay que añadir el impacto promocional que está suponiendo el desarrollo de la capitalidad gastronómica de nuestra ciudad a nivel nacional e internacional, lo que hace que ahora se esté hablando mucho y bien de Almería. Y la clave que necesita Almería para aprovechar este gran momento es tener confianza en el modelo de gestión que propone para el Ayuntamiento de Almería el Partido Popular. Confianza en un partido que está en el centro de la realidad, que está a pie de calle conectando y comprendiendo las inquietudes de todos los sectores y colectivos de la sociedad almeriense y que tiene sus puertas abiertas a todo el mundo. Y si pedimos la confianza de los almerienses para continuar desarrollando nuestro propósito de seguir haciendo de Almería la mejor ciudad del mundo, es porque estamos convencidos de estar ofreciendo el proyecto más claro, más eficaz y más seguro para Almería. En el Partido Popular no somos unos recién llegados. Nosotros venimos avalados por una gestión muy buena que ha conseguido transformar Almería como nunca hasta ahora, convirtiéndola en una ciudad próspera, amable, accesible, luminosa y abierta. Nosotros tampoco estamos aquí para salvar a Almería de nada ni de nadie. Estamos aquí porque queremos hacer a los almerienses protagonistas de su propio futuro. Frente al relato catastrofista de quienes se empeñan en trasladar sus recetas ideológicas a la gestión de los problemas cotidianos de los almerienses, o no saben salir del bucle histórico del agravio y la confrontación, en el Partido Popular estamos proponiendo a los almerienses una inversión en el activo más poderoso que tenemos los almerienses: la confianza en nosotros mismos. Esa es la clave del futuro. Nos ha costado mucho llegar al gran momento que está viviendo Almería, y no podemos arriesgarnos con experimentos que supondrían un paso atrás.