Confundir al lector

T RAS las elecciones del domingo está claro que el PP ha logrado salvar los muebles en Almería. En Roquetas y El Ejido puede incluso elegir pareja para el baile. Y resulta especialmente llamativo el resultado de Ramón Fernández en la capital. Ya hemos comentado aquí mismo que se le ven buenas hechuras al alcalde. Ahora hay que observar cómo trabaja su equipo y si se aprovecha la experiencia y el viento a favor de la Junta. En cambio, Ciudadanos y Vox no han respondido a las expectativas. Y el PSOE sigue donde estaba. Son situaciones diferentes que analizaremos con más detalle otro día. Lo que hoy nos gustaría comentar es lo que ha sucedido con esta concentración de elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. Confusión es la palabra que se nos viene a la cabeza. La ley D'Hont diversifica los efectos del voto en unas elecciones más que en otras y apenas distorsiona en las europeas. Ante este funcionamiento tan diverso buena parte del electorado no acierta a saber por qué las decisiones que toma en las municipales no sirven para las generales y se deja llevar por la intuición para calcular el efecto real de sus decisiones. E incluso podemos pensar que el resultado cambiaría si las elecciones se hubieran celebrado en otro orden.

La confusión es también lo que predomina en las europeas. Seguimos sin saber qué son las instituciones europeas, para qué sirven. A lo anterior se suma ahora la elección de un buen puñado de diputados -británicos y no británicos-, que quieren dinamitar desde dentro la propia Unión Europea que les paga. Ese conglomerado de intereses algún día va a explotar y no será desde luego por culpa de los electores. Confusión también crean los medios nacionales articulados en torno a Madrid. El gobierno de España y lo que ocurre en esa provincia se encuentran por este motivo siempre en el foco de la noticia. Los electores viven así en un permanente espejismo. Se destacan estas noticias, pero la realidad es que la suerte de los ciudadanos depende sobre todo de sus comunidades y ayuntamientos, y estos vuelan muchas veces fuera del radar de las grandes cadenas de radio o televisión. Y más confusión. Esta semana empezarán a desvelarse -Cs tendrá la llave- los pactos y las cartas ocultas. Algunos descubrirán, quizás, que el coche que acaban de comprar no se ve tan bonito ni funciona exactamente como pensaban en el concesionario.