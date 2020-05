Conocimientos para las familias

No me estoy refiriendo a las típicas charlas sobre cómo educar a adolescentes, educar sin castigos, técnicas de estudio, gestionar los problemas de convivencia, drogas, alimentación saludable, coeducación... Estas actividades se vienen organizando desde hace mucho. No tengo nada en contra de que existan, todo lo contrario. Creo que toda ayuda es poca, y que son temas de gran calado, imprescindibles para nuestra sociedad. Tengo serias dudas, eso sí, sobre su impacto real, y sobre si de verdad llegan a las familias que más lo necesitan, pero es bueno que se haga esta oferta. Ahora bien, hay una necesidad anterior, mucho más básica. Desde hace mucho sabemos que lo que más eleva el nivel formativo del alumnado y el nivel general de la escuela es que las familias se formen sobre temas concretos, académicos, interesantes y útiles para sí mismas, y de paso para poder ayudar más y mejor a sus hijas e hijos. Cosas como aprender a leer y escribir (en contextos desfavorecidos, o multiculturales), aprender a usar las tecnologías, aprender idiomas, matemáticas, hacer trámites administrativos, elaborar un currículum... Esto es lo que más puede incidir en la transformación de las familias, de los estudiantes y de la escuela. Hace años, en un documental sobre Finlandia, mostraban cómo las familias iban por la tarde a aprender español, a la escuela. Al preguntar el entrevistador sobre los motivos, respondía una madre: "para así ayudar a nuestros hijos con la asignatura de español". Es decir, aprenden un idioma y además, pueden ayudar a los suyos. ¿Cómo va a ser igual un padre o madre que ni siquiera entiende lo que lee, o no sabe enviar un mail, a otros casos en que sí sepan?

Esta crisis y este momento histórico nos está mostrando evidencias, al respecto. No es solo las familias que no tienen acceso a la tecnología, es que el acceso es solo una mínima parte del problema. Hay muchas familias que, aunque tengan ciertos medios, necesitan mucho tiempo para simplemente registrarse en una aplicación, nunca han enviado un mail con cierta estructura o formalidad, y tanto menos saben buscar información, organizarla, sintentizarla... Esto no solo sirve para la escuela, sino que es muy útil para su vida diaria y sus posibilidades formativas y laborales. Son solo ejemplos. Hagamos un plan serio de formación, tanto desde la administración, como desde las escuelas y las propias familias.