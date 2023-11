La base para lograr el entendimiento entre los ciudadanos de un Estado es la lengua común, expresión de la cultura compartida. Esta lengua no es aquella histórica de su región, sino la presente en la comunidad nacional, tras haber sido construida desde todos sus rincones, como ocurre con el español, lengua desarrollada por vascos, valencianos, andaluces, gallegos, castellanos, canarios o catalanes, pues la lengua la construyen sus hablantes, y la perfeccionan sus escritores e intelectuales. E incluso es desarrollada en el continente americano, donde se conserva con mayor vigor, se habla mejor, posee vitalidad, se recrea continuamente, por lo que más que español debería llamarse Hispanoamericano. Si se olvida aquí nuestra lengua rompemos lazos con Hispanoamérica, con una historia común, protagonizada en esas tierras por gentes de todas las partes de España.

Romper la unidad lingüística significa que se renuncia a la convivencia, estableciendo una diferenciación, los míos y mis enemigos, tal y como teorizaba Carl Schmitt y sus correligionarios del Movimiento Conservador Revolucionario. Estas ideas han trascendido su ámbito ideológico, habiendo impregnado discursos de partidos pretendidamente progresistas. Hablar para uno mismo, y correligionarios propios, significa situarse en una postura combativa contra la otra idea, sin remisión de alternativa, es decir, se apuesta por la totalidad del futuro, en el cual fuera no existe ninguna opción, sólo las presentes en las diferentes gamas ideológicas de su ideología, de progreso o del nacionalismo excluyente, según el protagonista, pero ambas corrientes unidas por un pensamiento mesiánico y utópico.

La ruptura del idioma común en las Cortes Españolas, está basado en un pensamiento compartido, unos desde su pretendida política progresista, otros desde unas creencias ancladas en la más rancia tradición decimonónica, con posturas contrapuestas pero unidas en pos del cambio de la situación política actual española.

Si se rompe el vínculo de expresión común se destruye el diálogo, quedando el espacio parlamentario como lugar de expresión de opiniones propias, sin intención de ser compartidas por el contrario, destruyéndose la razón de la existencia de ese Parlamento, pues no está para integrar a todos en un futuro unido, sino hacia otro excluyente. Cuando se habla para exponer las ideas propias, no para debatir ni construir, se está en el Parlamento, pero no se cree en su función original que la Constitución le reconoce. Prima la ideología sobre las necesidades reales de los ciudadanos.