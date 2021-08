En Peñíscola (Castellón), como sabrán, se ha derrumbado un edificio produciendo víctimas mortales. De las 55 viviendas de que constaba la comunidad, 18 colapsaron en su totalidad en dos derrumbes espaciados por unos quince minutos, según informó este periódico el sábado pasado recogiendo una noticia de la agencia EFE. En cuanto a las causas del siniestro, el arquitecto municipal de la localidad apunta la hipótesis de "una patología en un elemento estructural del edificio". El suceso trae a la memoria inmediatamente la tragedia del edificio Azorín en Almería, ocurrido el 15 de septiembre de 1970. Siempre cuento cómo el enorme estrépito que causó me pilló bajando la Rambla -actual de García Lorca- montado en mi Vespino. Estaba yo a punto de cumplir 19 años y venía de casa de mi novia. Aquello pareció un terremoto y la nube de polvo se elevó sobre las casas de Paco Aquino y Altamira. Cuando llegué a casa me enteré de la caída del edificio y poco después me dirigí al lugar, cuando ya estaban trabajando bomberos, ambulancias, etc. y llegaban máquinas procedentes de Oliveros y Renfe. Desde entonces, siempre me preocupó la forma de construir viviendas en nuestra zona. Me dijeron que había una legislación sobre estructuras y otra sobre resistencias sísmicas, y hubiese sido muy tranquilizador saberlo si solo se hubiese producido ese derrumbe, aún con su trágica lista de muertos -quince, creo- y heridos. Pero hubo otros en Almería en esa época, como narra José Manuel Bretones en su libro Azorín 1970. ¿Cómo podía ser que un edificio hecho de hormigón y diseñado para durar siglos se cayese tan fácilmente? ¿Cómo es posible que, supuestamente, haya habido ese fallo estructural de que habla el arquitecto municipal de Peñíscola en ese edificio de 55 viviendas? Alguien no hizo bien las cosas. Y, puestos a reflexionar sobre la moderna construcción de viviendas, ¿cómo es posible que se edifique igual en Madrid que en Peñíscola o Almería, teniendo características tan diferentes en su suelo y en su clima? ¿Por qué, a ver, uno, en su casa, se asa en verano y se hiela en invierno? ¿Es que no hay una ley que diga que las viviendas deben adaptarse al clima del lugar como se adaptaban las casas antaño? Y, por otro lado, ¿cuánto piensan los arquitectos que van a durar sus construcciones, 30, 40, 50 años? ¿Más? ¿Se está construyendo bien o es un "mantente mientras cobro"?