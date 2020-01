La composición del nuevo Gobierno progresista no ha pasado desapercibida. Ha captado la atención social, dado que no se trata de un ejecutivo más ni de unos ministros cualesquiera. El de Pedro Sánchez es un Gobierno con un claro perfil político y con ministros y ministras cuyas trayectorias avalan su capacidad para hacer frente a los problemas del país y abren el camino al progreso. Los perfiles de quienes conforman el nuevo gobierno no son casuales y obedecen a la imperiosa necesidad de elegir a personas con valores progresistas que inspiren su acción para abrir un nuevo tiempo de cambio, de cohesión y de dialogo.

El nuevo Ejecutivo tendrá por delante el reto de construir país con diálogo y tendiendo puentes de colaboración y estableciendo una convivencia para todos los territorios y para toda la ciudadanía. España necesita certidumbre y estabilidad, que es a lo que responde este gobierno lo que se espera de él, porque la ciudadanía ha votado exactamente eso: acuerdo, pacto y grandes consensos.

Y es ahí donde si tan necesario era tener gobierno, igual de importante es que el PP asuma el resultado, acepte que España ha querido otro gobierno de izquierdas y a ellos y a la derecha en la oposición. El PP debe asumir su papel constitucional y dejar de ser franquicia de la extrema derecha.

El Gobierno progresista quiere, con su acción, dejar atrás los años de los recortes en derechos y dejar de ser un freno a las legítimas aspiraciones de los diferentes territorios. Pronto podremos comprobar cómo desde la política se es capaz de idear soluciones para los problemas a base de medidas concretas para mejorar el presente y el futuro de quienes habitamos este país.

Este gobierno está respaldado por una mayoría social que le avala y que ha depositado en él su confianza junto al resto de fuerzas progresistas para marcar un nuevo rumbo frente a una derecha que no ha cambiado y que sigue significando destrucción, crispación, veto, enfrentamiento entre españoles y territorios y que no dejará ni un solo día de respiro a este gobierno que ha nacido para demostrar que es el momento de la democracia. La izquierda ha vuelto al Gobierno de este país tras el 10-N y está dispuesta a dar pasos hacia adelante, como anteriormente hemos hecho los socialistas, abanderando grandes hitos al frente de un gobierno para todos y para todas.