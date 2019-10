Después hablamos del cómo y del para qué, pero contenidos sí, siempre. Uno de los debates más manidos en el mundo de la educación durante los últimos 30 años es el de los contenidos (los conceptos, las áreas de conocimiento en sí mismo), sobre si son o no son importantes. Leo con hartazgo un artículo en la prensa nacional anunciando como algo "supermolón" (en la privada, y así aprovechamos para desprestigiar la pública), una profesora que afirma que "el contenido da igual, está todo en Google". Lo importante, según ella, es que disfruten, que tengan pensamiento crítico, que sean creativos… Cada cierto tiempo sale algún "iluminado" que dice algo similar, por supuesto sin citar ninguna experiencia de éxito o estudio científico que lo avale.

El disfrute debe ser habitual en la escuela, pero no puede ser lo único. ¿Por qué hay que elegir entre contenidos y disfrute, entre nivel académico y creatividad, entre una escuela acogedora y otra que garantice el éxito académico? Los grandes referentes en educación, de todos los tiempos, muestran que es posible hacerlo todo a la vez. Por citar solo algunos ejemplos, podríamos hablar de Dewey, Freinet, Freire, el trabajo por proyectos o las Comunidades de Aprendizaje. Además, harían falta miles de columnas como esta para contar todas las experiencias de éxito que se realizan en la educación pública, aunque eso vende poco, hoy en día. El pensamiento crítico, por otra parte, solo es posible cuando se tienen diferentes perspectivas, puntos de vista, informaciones (y por tanto, contenidos) sobre una misma cosa. No es sentarnos a mirarnos unos a otros y decir "venga, vamos a ser críticos". Y respecto a la creatividad, más de lo mismo. Solo se puede ser creativo cuando se conocen los recursos y posibilidades para aquello que queremos crear, cuando tenemos los instrumentos adecuados. Crear no es más que aplicar lo que ya conocemos, de manera distinta y original. ¿No será que confundimos memorización, con contenidos? Por supuesto que no defiendo una educación centrada en la memorización (aunque tampoco rechazo la memoria, por completo), pero mientras el pueblo llano nos entretenemos en estas chorradas, hay familias que lo tienen muy claro: a su hijos e hijas, el máximo nivel, las mejores academias para reforzar contenidos, y con eso y unos cuantos contactos, tendrán la vida resuelta. Y el resto, "al menos, que sean felices".