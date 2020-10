Contradicciones ambientales

El futuro de la ciudad de Almería debe pasar obligatoriamente por un modelo sostenible con el medioambiente. Este principio básico en un mundo sumido en el caos del cambio climático debería ser pilar básico para cualquier gobernante que pretenda hacer de su ciudad un espacio amable, habitable y sostenible en el tiempo. No parece ser esta una de las preocupaciones de alcalde de Almería. Y es que, pese a hacer grandes anuncios, como el llamado "Plan Botania" o la reciente adhesión a la Red de Gobierno Locales + Biodiversidad de la Federación Española de Municipios y Provincias, la realidad de nuestra ciudad se basa en dejar el urbanismo a merced de la especulación, maquillar bajo supuestos planes extraordinarios el mantenimiento ordinario de las zonas verdes, y hacer espacios duros de cemento y césped artificial.

Este modelo de ciudad es el que lleva a gala el PP desde hace más de 16 años: no hay más que ver el Mesón Gitano, los solares abandonados, el mantenimiento del Parque del Andarax, del Boticario o la pretendida reforma de la Plaza Vieja. Lo socialistas lo venimos denunciando desde hace años, y vemos cómo la situación en defensa de la biodiversidad de la ciudad es lamentable, no solo en el Centro o el Casco Histórico, sino en todos y cada uno de los barrios de la ciudad, donde los parques y las zonas verdes brillan por su ausencia. El Partido Popular no tiene un compromiso real con el medioambiente. Un ejemplo claro es la remodelación de la Plaza Vieja, donde el equipo de gobierno de PP y el concejal no adscrito votaron a favor de eliminar los ficus centenarios de gran porte para poner arbustos en las esquinas de la plaza. Afortunadamente, este atentado medioambiental ha sido paralizado por el TSJA tras la denuncia del PSOE y de varios colectivos. El juez ha decido paralizar cautelarmente este traslado, al entender que su eliminación haría un daño irreversible a los árboles, en caso de que finalmente la justicia nos dé la razón en última instancia, que esperamos sea así.

El alcalde sigue obsesionado con reformar la plaza sin los ficus por una mera cuestión estética, como así dice el auto de juez, al tiempo que se obsesiona en confrontar con la oposición, los colectivos vecinales, asociaciones y colegios profesionales. Desde estas páginas le pido que reflexione su decisión y que actúe con sentido común porque un alcalde que no escucha es un alcalde que no sirve a sus vecinos.