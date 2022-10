Contradictorio Feijóo

Se hizo viral y materia de todo tipo de humoristas aquella perorata de Rajoy sobre los vecinos y el alcalde que me declaro incapaz de reproducir. Aquello parecía una improvisación ante alguna pregunta inesperada que le hizo salir por los cerros de Úbeda. Uno estaría tentado de decir que fue una sola vez, aunque la historia y las hemerotecas lo desmentirían. Hubo más de una vez. Pero por lo que estamos viendo, este tipo de charlas, de intervenciones sin sentido parece encontrarse no sé si en el alma gallega o tal vez en la delos dirigentes del PP. El actual Presidente no parece irle a la zaga. Solo voy a recordar un par de cosas. Por una parte, ese extraño galimatías que montó hablando de los impuestos, de la diferencia entre lo que, según él, caracterizaba a la política tributaria de su partido, y el sonoro fracaso de la anterior Premier británica que, para colmo, no sé basándose en qué, asimilaba a la propuesta en los presupuestos del actual gobierno. Pero hay otra ocasión que ha servido para recibir muchas críticas diciendo que era inaceptable la actitud de esos hijos que dicen querer a su padre mucho más a su padre que los demás. Venía a decir más o menos eso, y lo más suave que se ha dicho es que se trata de algo ininteligible. No tengo muy claro que esa crítica sea razonable, porque, en mi opinión, estaba muy claro lo que quería decir. No creo que sea brillante interpretarlo como achacando a los nacionalista catalanes esa actitud totalmente rechazable. Si ellos dicen que son los que más, si no los únicos, que aman a Cataluña, hemos de hacerles frente: los no nacionalistas también son hijos de Cataluña y la quieren por lo menos igual. ¿Será esto lo que quiso decir? Supongo que sí, porque la metáfora se me muestra de modo manifiesto. ¿Estoy echando un capote a Feijóo para salvarlo de las críticas? Más bien no; siendo muy grave decir que no tiene sentido, más grave es aún la consecuencia que se sigue de mi interpretación. En este caso, ¿se dará cuenta de que lo que dice es de una incongruencia total'. ¿Se da cuenta de que la acerba crítica que le hace a los nacionalistas catalanes es aplicable a su actitud y a la de su partido? ¿No son ellos los que van diciendo que son traidores antiespañoles los que no comulgan con sus ideas de España (son "su" España)? ¿No están despotricando siempre de esos hijos porque lo que quieren es romper a (su) España? ¿Acaso es la única España posible?