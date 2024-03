Pilar Alegría (qué alegría de Pilar, cómo sonríe) tuvo un ‘lapsus’ a los pocos días del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, al decir que el Gobierno tiene un compromiso de ‘contundencia cero’ con el narcotráfico.

Quería decir ‘tolerancia cero’, claro, pero sí, en realidad, existe una ‘contundencia’ cercana a cero en esa lucha, y a lo mejor por eso no rectificó. La ministra de Educación, que tal vez por esa facilidad de palabra (aunque Armengol la supera) y por ese dominio del idioma (en una ocasión habló de unas marchas que se “producieron”), es además portavoz del Gobierno, dijo también que “vamos a seguir trabajando para que estos asesinatos queden…”, y aquí sí corrigió rápido: “...no queden impunes”.

Pero seamos optimistas: resaltemos que trasladó a las familias de los agentes su “solidaridad y cariño”; ser pesimistas y cenizos es recalcar que en los Goya, a las pocas horas del suceso, no hubiera ni un segundo de recuerdo para esos servidores públicos, o que el Parlament catalán, poco después, se negara por mayoría (socialistas incluidos) a guardar un minuto de silencio. Siempre hay que ver el vaso medio lleno: nadie en aquella gala y, lo que es más importante, en el Parlament, soltó un ‘¡viva!’ a los narcos. Estamos mal, pero podíamos estar peor.

Ahora bien, para ‘contundencia cero’, pero cero patatero, la del PSOE y el PP con la corrupción; con la propia, que contra la del adversario (ahora enemigo) es otro cantar. Marisquerías (no se van a Casa Paco y piden el menú del día), coca, prostitutas (incluso ‘al peso’, recuerden lo del ‘volquete de putas’)... Y nadie ve nada en sus filas, nadie se entera de nada. “¡Muerto! ¡Estupefacto me he quedado!”.

¿‘In vigilando’? ¿Apartar a tiempo y denunciar a los chorizos? Tanto en el PSOE como en el PP la consigna es: “Que vigile su tía”. Al menos podían hacer analíticas periódicas a los que, por indicios tontos (ferraris, áticos...), resultaran sospechosos: “Tienes 11,8 de ácido úrico, ¿cuántos bogavantes te zampaste ayer?”. “A mí no me mancilles, que no he sufrido ningún ataque de gota”. “Porque tu organismo ya está acostumbrado y lo metaboliza muy bien, so golfo”.

En lo que respecta al ‘in vigilando’ y, sobre todo, al ‘y tú, más, y no me des lecciones’, PSOE, PP, la misma mierda es.