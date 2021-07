Conversaciones a media luz

Un amigo es un tesoro. Si, además, el amigo conoce al amigo del sobrino de un amigo, es algo así como poseer la Caja de Pandora. Al amigo de un amigo del sobrino de tu amigo hay que mimarlo, cuidarlo, cultivarlo, es un individuo que necesitas tener en tu vida porque nunca se sabe. Lea, si no: el amigo del sobrino de un amigo de tu amigo dice haber sido testigo fortuito de una reunión celebrada días atrás en un lujoso hotel madrileño. Según el amigo del…, bueno, ya sabe, acudió al susodicho hotel simplemente para compartir charla y café con un colaborador. Sentado frente al ambigú reparó en el paso acelerado de la exministra Carmen Calvo (CC), seguida de, él juraría, José Luís Ábalos (JLA). Al poco, cuenta el amigo de quien ya sabe, en la misma dirección que los anteriores vio a Iván Redondo (IR) cogido del brazo del exministro de Justicia Juan Carlos Campo (JCC). Con cara de 'yo pasaba por aquí' distinguió a Pedro Duque (PD), ya exministro de Ciencia. El desfile de la camarilla exministerial no dejó indiferente al amigo de…, que, según comenta, escuchó fragmentos del cuchicheo continuo entre los cinco. Él lo relata más o menos así:

IR: ¡Coño!, que lo del barranco lo dije para quedar bien y el muy mamoncete va y se lo toma en serio. Vosotros me conocéis, sabéis que yo jamás daría un empujón a nadie. JLA: Venga, hombre, ahora no te las des de sensible. Has sido un cabroncete desde siempre. Peor ha sido lo mío. Tenerme el día antes haciendo la lista de quién sí, quién no…, y me da la patada en el culo después de ejercer de maletero en Barajas, de prepararle la moción de censura, es que no te puedes fiar ni de Sánchez. PD: Entiendo poco de esto, sin embargo, creo que se debe a que sufre de orquiepididimitis. CC: Tú siempre en las nubes, ¿eso qué es? PD: Es dolor escrotal de inicio agudo producido por Podemos al tenerlo agarrado de los 'güevos' permanentemente. CC: ¡Sobre todo la Montero! Ha sido la Irene, me tenía enfilada y harta, hartita, la muy, la muy… Ahora, eso sí, esto no se lo perdono a Pedro, de estar en la butaca azul del Congreso a ponerme en el gallinero, habrase visto. JCC: Menos quejas que peor es lo mío porque no soy diputado y he de volver a los tribunales. Y cómo se ha puesto Meritxell …, a ver quién la aguanta en casa.

Naturalmente, el arriba firmante no puede responsabilizarse de la veracidad de lo contado por el amigo del sobrino… Aunque, no sé, igual es verdad.