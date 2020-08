Coordinación y colaboración

El pasado día 11 tuvo lugar en el edificio que alberga las instalaciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, una reunión de coordinación entre las distintas Administraciones de la provincia para "aunar esfuerzos en la lucha contra el Covid_19". Resulta del todo evidente que estamos atravesando una situación especialmente difícil y compleja, no sólo derivada del azote de la pandemia, el confinamiento y posterior repercusión del parón económico y la falta de actividad, sobre todo para los sectores vinculados al turismo, el ocio y la restauración, sino también porque día a día aumenta el número de contagios de manera exponencial, lo que, según algunos expertos, nos sitúa ya en la segunda oleada de este peligroso virus. Desgraciadamente, el escenario que se empieza vislumbrar nos recuerda al vivido el pasado mes de marzo, y sería un error imperdonable el no adelantarnos y plantear medidas frente al avance de la pandemia: ya conocemos su forma de actuar y la letalidad de sus efectos, y por tanto estamos obligados a responder con eficacia y eficiencia. Para este concejal un segundo confinamiento general sería nefasto en nuestra ya mermada economía, de ahí que la previsión y la anticipación podrían evitarnos unos perjuicios humanos y económicos irrecuperables. Me congratulo de la iniciativa adoptada, para consensuar y coordinar medidas y actuaciones entre todas las Administraciones Públicas y dejar a un lado partidismos e ideologías. Ahora más que nunca se hace necesaria la unión y el consenso político frente a estas crisis sanitaria y económica. Obviamente todos somos conscientes de la complejidad de la situación y que desde el Ayuntamiento de Almería se han venido desarrollando tareas de diferente índole para paliar las consecuencias de esta crisis sanitaria y económica (modificaciones presupuestarias, ampliación de las partidas destinadas a medidas de limpieza y desinfección, ayudas sociales…etc), pero también es verdad, que ante la situación actual cualquier vecino se debe estar planteando que estamos haciendo respecto a la inseguridad ciudadana (pateras, fenómeno okupa, cultivo de marihuana, cortes de luz y menudeo…), la problemática del funcionamiento anormal de los centros de atención primaria de salud, la incertidumbre ante el inicio del curso escolar, el cierre de locales y comercios de barrio y centro, etc. Probablemente desde distintas perspectivas y con la participación de los sectores implicados podamos ser más eficientes.