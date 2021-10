Nos llevó años acostumbrarnos a llamarle cava al cava en vez de champán, y ahora tenemos que aprender a decir corpinnat. Es como el viejo chiste: con lo que me ha costado aprender a decir "penícula" y ahora resulta que se llama "flin". Y es que unos cuantos bodegueros del Penedés andaban descontentos con lo que estaba pasando con el cava catalán de toda la vida. Por un lado, las más poderosas bodegas de la zona -Codorniu, Freixenet, Juve y Camps- han pasado a manos de empresas extranjeras, y por otro, se quejan de que se hacen productos de baja calidad con la etiqueta de cava. Eso también ha pasado en otras zonas vinícolas punteras como Rioja, Ribera del Duero o Rueda; y están empezando a jorobar también el albariño. El caso es que seis prestigiosas bodegas del Penedés decidieron montarse por su cuenta, y registraron en la U.E. la marca colectiva "Corpinnat": Agustí Torelló, Gramona, Llopart, Sabaté i Coca, Recaredo y Nadal. Posteriormente se han adherido Can Freixes, Jùlia Benet, Mas Candí, Can Besregut y Pardes.

Tienen un reglamento bastante exigente: uvas ecológicas recolectadas a mano en la propia finca o de agricultores concertados con precios mínimos garantizados. Elaboración tradicional ("champenoise" se suele decir) íntegra en la bodega con crianzas de más de 18 meses (el cava, 15) y dos escalas de superior calidad con más de 30 y más de 60, en un ámbito de 46 municipios del Penedés. Otro atractivo para el aficionado es que dan una información completa en la etiqueta: meses de crianza, tipos de uva y fecha del degüelle. Porque en estos vinos ocurre como con los finos andaluces: mejoran con largas crianzas, pero a partir del embotellado final (el degüelle en los espumosos) su vida es corta. Por eso es esencial que los "champanes" indiquen la fecha del degüelle, y los finos y manzanillas la fecha del embotellado. Ambos vinos están mejor recién embotellados y no deben sobrepasar un año en botella. La única pega es el nombrecito, que dicen que proviene de "cor" (corazón en latín) y "pinnat", de pinnae (Penedés en latín). Parece una marca poco comercial, pero ojalá me equivoque, porque dos que acabo de probar -Recaredo Terres 2017 (40 meses, degollado en junio) y Gramona Imperial 2015 (60 meses, degollado en mayo)- están para ponerles un piso. A cada uno.