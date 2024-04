El rifirrafe del Consejo de RTVE se saldó con el cese de la presidenta y el director de ‘contenidos’ (los viejunos decíamos programas), y la portavoz del Gobierno (qué alegría de Pilar) manifestó que “lo verdaderamente fundamental e importante es preservar la independencia de la corporación como servicio público de calidad que es”. ¡Ahí las dao, Pilar! Dejemos lo de la ‘independencia’, que ya sabemos todos que los reyes magos son los padres, pero en cuanto al ‘servicio público de calidad’, el ‘contenido’ de La 1 es, mayormente, coser, bailar y cocinar. Calidad de la buena. A todo volumen, por cierto: como los que ven las teles denominadas generalistas son, sobre todo, los espectadores mayores, hay que chillarles por si no llevan audífono. Uno se refugia en La 2, pero por ahí nos cuelan cada vez más las ‘promos’ de los masterchefs (a grito pelao, ya digo), el baila como te salga, o como puedas, los maestros de la costura, los famosos al horno (¡qué manía con cocinar!)… ¿Quieren dejar de salpicar con telebasura esa otra cadena? La bazofia no tiene por qué ser siempre nauseabunda, como la que esparcen los canales privados; aunque no huela tan mal, es bazofia, y viene a ser una provocación, si has huido de La 1, que se empeñen en recordarnos en qué se gastan parte de nuestros impuestos. Ojos que no ven, bolsillo que no sufre. ¿Sólo se puede entretener con esos bodrios? La pelotera dicen que estalló por el tipo de contrato con David Broncano, el no va más de los entrevistadores (también sonó Belén Esteban para no sé qué), o sea, todo por ‘la calidad’.

A Pablo Iglesias lo ha fichado de tertuliano La 1. Como ha puesto un bar, igual los nuevos ‘contenidos’ van a ser una mezcla de análisis político y... cocina. La gente está ya muy harta de tanta crispación y tal vez haya que dar un nuevo aire de ‘entretenimiento’ a las tertulias, para no tener que suprimirlas. ‘Tertulianos al horno’, por ejemplo, podría romper el ‘share’. Se trataría de cocinar cada vez (sólo un pelín, que nadie se asuste, apenas cinco segundos a 90 grados de nada) a un analista (o similar), sobre un lecho de patatas a las finas hierbas. “Vaya desnudándose, que lo vamos a embadurnar de mantequilla, y opine al mismo tiempo sobre lo que puede hacer Puigdemont…”. Ahí lo dejo. Ah, y aunque a TVE le sobran los millones, no cobro nada por la idea para este nuevo ‘talent’, ¿se dice así?